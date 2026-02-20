Con 16 empresas interesadas, largó oficialmente la carrera por quedarse con la obra del Acceso Sur; una iniciativa millonaria que consiste en la ampliación y renovación de la traza, en Luján de Cuyo, desde la calle Juan José Paso hasta la conexión con la Variante Palmira, en Agrelo.
Carrera por el Acceso Sur: quiénes son las constructoras que pelean por hacer la tercera trocha y los nuevos puentes
Se presentaron 11 ofertas en total para el primer y segundo tramo de la obra de ampliación y renovación del Acceso Sur. Licitación en marcha
Las constructoras presentaron 11 ofertas técnicas y económicas en total, que serán analizadas por el Gobierno de Mendoza en las próximas semanas.
La obra cuenta con un presupuesto de 60 millones de dólares e incluye dos tramos. Quien resulte adjudicatario tendrá dos años para terminarla.
Las 16 empresas que compiten por el Acceso Sur
Este viernes se abrieron los sobres con las 11 propuestas para renovar el Acceso Sur a la altura de Luján de Cuyo. Las empresas que pujan por quedarse con la obra son:
- Marcalba
- UTE Corporación del Sur y Chediack
- Pagliara
- Ceosa
- UTE Ayfra y Green
- Vialmani
- Genco y Rovial (UTE)
- Da Fré más Ivica y Dumandzic (UTE)
- Cartellone
- Laugero y Kraft (UTE)
- Hito
El nuevo mapa del Acceso Sur, con tercera vía hasta Azcuénaga
El proyecto de ampliación y repavimentación del Acceso Sur comprende el tramo entre calle Paso y la Variante Palmira-Agrelo, con un presupuesto oficial de $88.912 millones.
El financiamiento se realizará con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, por lo que la obra prevé el recupero de la inversión mediante el pago de peajes.
La sección 1 de la obra abarca desde calle Juan José Paso hasta Azcuénaga, con una extensión de 7,72 kilómetros y un plazo de 24 meses, con un hito contractual para la tercera trocha a los 14 meses.
La sección 2 de la obra se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, con 8 kilómetros de intervención y un plazo de 12 meses.
Obra del Acceso Sur: tercera trocha y 3 nuevos puentes
El primer tramo, entre calle Paso y calle Azcuénaga (7,72 kilómetros), es el de mayor complejidad técnica y prevé la construcción de una tercera trocha por sentido de circulación. Además, incluye la ejecución de tres nuevos puentes elevados en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola, junto con la ampliación de los puentes Bulnes y Anchorena.
Obra del Acceso Sur: nuevo pavimento hasta Agrelo
El segundo tramo, entre Azcuénaga y la Variante Palmira-Agrelo (8 kilómetros), contempla un reencarpetado integral, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos, con el objetivo de optimizar el transporte de cargas y fortalecer el comercio regional e internacional.
El plazo total de ejecución de la obra del Acceso Sur será de dos años, con la meta de habilitar la tercera trocha a los 14 meses de iniciados los trabajos, para la Sección 1 y 12 meses para la Sección 2.