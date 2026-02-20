Carrera por el Acceso Sur: quiénes son las constructoras que pelean por hacer la tercera trocha y los nuevos puentes

Circulación vehicular en Acceso Sur. Foto Axel Lloret. El nuevo mapa del Acceso Sur tendrá tercera vía hasta Azcuénaga.

Las 16 empresas que compiten por el Acceso Sur

Este viernes se abrieron los sobres con las 11 propuestas para renovar el Acceso Sur a la altura de Luján de Cuyo. Las empresas que pujan por quedarse con la obra son:

Marcalba

UTE Corporación del Sur y Chediack

Pagliara

Ceosa

UTE Ayfra y Green

Vialmani

Genco y Rovial (UTE)

Da Fré más Ivica y Dumandzic (UTE)

Cartellone

Laugero y Kraft (UTE)

Hito

El nuevo mapa del Acceso Sur, con tercera vía hasta Azcuénaga

El proyecto de ampliación y repavimentación del Acceso Sur comprende el tramo entre calle Paso y la Variante Palmira-Agrelo, con un presupuesto oficial de $88.912 millones.

El financiamiento se realizará con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, por lo que la obra prevé el recupero de la inversión mediante el pago de peajes.

Vista panorámica del Acceso Sur. Foto Axel Lloret. Vista panorámica del Acceso Sur.

La sección 1 de la obra abarca desde calle Juan José Paso hasta Azcuénaga, con una extensión de 7,72 kilómetros y un plazo de 24 meses, con un hito contractual para la tercera trocha a los 14 meses.

La sección 2 de la obra se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, con 8 kilómetros de intervención y un plazo de 12 meses.

Obra del Acceso Sur: tercera trocha y 3 nuevos puentes

El primer tramo, entre calle Paso y calle Azcuénaga (7,72 kilómetros), es el de mayor complejidad técnica y prevé la construcción de una tercera trocha por sentido de circulación. Además, incluye la ejecución de tres nuevos puentes elevados en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola, junto con la ampliación de los puentes Bulnes y Anchorena.

Panorámica del tránsito en el Acceso Sur. Foto Axel Lloret. El Acceso Sur tendrá tercera vía hasta la calle Azcuénaga.

Obra del Acceso Sur: nuevo pavimento hasta Agrelo

El segundo tramo, entre Azcuénaga y la Variante Palmira-Agrelo (8 kilómetros), contempla un reencarpetado integral, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos, con el objetivo de optimizar el transporte de cargas y fortalecer el comercio regional e internacional.

Baches y roturas en el Acceso Sur. El mal estado del Acceso Sur.

El plazo total de ejecución de la obra del Acceso Sur será de dos años, con la meta de habilitar la tercera trocha a los 14 meses de iniciados los trabajos, para la Sección 1 y 12 meses para la Sección 2.