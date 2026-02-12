Un micro perdió dos ruedas, quedó varado en el Acceso Sur y generó demoras en el tránsito

Cerca de las 5, el micro de la empresa Expreso Cuyo circulaba por el Acceso Sur en dirección norte. Entre los cruces con carril Rodríguez Peña y calle Alsina, al vehículo se le salieron dos ruedas traseras y quedó detenido sobre la trocha izquierda, generando importantes demoras vehiculares.

micro acceso sur 2 El colectivo perdió la rueda trasera en el Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Sin heridos por el micro que perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Según informó el ministerio de Seguridad, ni los conductores ni los 24 pasajeros del micro sufrieron lesiones, pero la Policía Vial debió intervenir para ordenar el trastorno vehicular que segeneró teniendo en cuenta que el Acceso Sur es una de las principales vías de ingreso ala Ciudad.