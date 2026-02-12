Inicio Sociedad Acceso Sur
Atención conductores

Un micro perdió dos ruedas, quedó varado en el Acceso Sur y generó demoras en el tránsito

El incidente vial del micro que iba a San Juan ocurrió sobre la mano que va hacia al norte del Acceso Sur, a metro de Rodríguez Peña. Piden circular con precaución

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El micro quedó varado en medio del Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

El micro quedó varado en medio del Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Un micro quedó varado en medio del Acceso Sur al sufrir un desperfecto técnico en la madrugada de este jueves. Si bien no hubo lesionados tras el incidente vial, sí se generó un gran caos vehicular en esa transitada arteria, a metros del carril Rodríguez Peña.

Cerca de las 5, el micro de la empresa Expreso Cuyo circulaba por el Acceso Sur en dirección norte. Entre los cruces con carril Rodríguez Peña y calle Alsina, al vehículo se le salieron dos ruedas traseras y quedó detenido sobre la trocha izquierda, generando importantes demoras vehiculares.

micro acceso sur 2
El colectivo perdió la rueda trasera en el Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

El colectivo perdió la rueda trasera en el Acceso Sur. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Sin heridos por el micro que perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Según informó el ministerio de Seguridad, ni los conductores ni los 24 pasajeros del micro sufrieron lesiones, pero la Policía Vial debió intervenir para ordenar el trastorno vehicular que segeneró teniendo en cuenta que el Acceso Sur es una de las principales vías de ingreso ala Ciudad.

El micro en cuestión había salido el martes pasado desde San Juan en dirección a Chile para realizar un tour de compras y este jueves venían de regreso a la provincia vecina, aunque el viaje quedó trunco en el Acceso Sur.

En consecuencia, las autoridades solicitaron circular con precaución.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar