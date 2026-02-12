Un micro quedó varado en medio del Acceso Sur al sufrir un desperfecto técnico en la madrugada de este jueves. Si bien no hubo lesionados tras el incidente vial, sí se generó un gran caos vehicular en esa transitada arteria, a metros del carril Rodríguez Peña.
Un micro perdió dos ruedas, quedó varado en el Acceso Sur y generó demoras en el tránsito
El incidente vial del micro que iba a San Juan ocurrió sobre la mano que va hacia al norte del Acceso Sur, a metro de Rodríguez Peña. Piden circular con precaución
Cerca de las 5, el micro de la empresa Expreso Cuyo circulaba por el Acceso Sur en dirección norte. Entre los cruces con carril Rodríguez Peña y calle Alsina, al vehículo se le salieron dos ruedas traseras y quedó detenido sobre la trocha izquierda, generando importantes demoras vehiculares.
Sin heridos por el micro que perdió dos ruedas en el Acceso Sur
Según informó el ministerio de Seguridad, ni los conductores ni los 24 pasajeros del micro sufrieron lesiones, pero la Policía Vial debió intervenir para ordenar el trastorno vehicular que segeneró teniendo en cuenta que el Acceso Sur es una de las principales vías de ingreso ala Ciudad.
El micro en cuestión había salido el martes pasado desde San Juan en dirección a Chile para realizar un tour de compras y este jueves venían de regreso a la provincia vecina, aunque el viaje quedó trunco en el Acceso Sur.
En consecuencia, las autoridades solicitaron circular con precaución.