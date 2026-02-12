HEWFERS, la IA que ayuda a detectar sismos tempranos en Chile

El funcionamiento es preciso y rápido: el sistema analiza los primeros 10 segundos de datos captados por una estación acelerográfica cercana al epicentro del sismo, donde llegan primero las ondas P (primarias). Con algoritmos de Inteligencia Artificial que combinan aprendizaje automático y modelos físicos, HEWFERS estima la intensidad total del temblor -que puede durar un minuto o más- en esa misma estación. Luego, utilizando correlaciones históricas de antecedentes previos, extiende la predicción a otras localidades donde las ondas destructivas aún no han llegado.

temblor, diferencia, sismo La IA de Chile ahora colabora también con los sismos.

Rodrigo Astroza explicó en un comunicado de la Universidad de los Andes que esta información inicial permite anticipar no solo la magnitud, sino la exigencia que el temblor impondrá a las estructuras. Esto representa una ventaja clave en Chile, país con alta actividad sísmica por subducción, donde los eventos afectan áreas muy extensas. HEWFERS mejora la precisión y el alcance regional de las alertas, ganando segundos o minutos críticos para evacuaciones, corte de servicios o activación de protocolos de emergencia.

Aunque aún está en fase de investigación y validación con datos reales, el modelo fue publicado en revistas especializadas y se posiciona como un complemento prometedor para sistemas existentes, como las alertas móviles de Onemi o redes internacionales. Los investigadores destacan su potencial para integrarse a plataformas actuales y fortalecer la resiliencia sísmica en Chile y países vecinos.