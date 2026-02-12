HEWFERS, la IA que ayuda a detectar sismos tempranos en Chile

Este jueves por la mañana, un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en La Serena sacudió a Chile. El movimiento se sintió con fuerza en varias comunas de Coquimbo y Valparaíso, y cruzó la cordillera hasta Mendoza. En ese mismo instante, muchas personas en Mendoza recibieron una alerta en sus celulares que estimaba una intensidad cercana a 6.2 grados, lo que permitió segundos valiosos para prepararse antes de percibir el temblor.
Esta novedad resaltó la utilidad de los sistemas de alerta temprana en zonas sísmicas transfronterizas y coincidió con el anuncio de un avance tecnológico desarrollado por científicos chilenos. El sistema se llama HEWFERS (Hybrid Earthquake Early Warning Framework for Estimating Response Spectra), traducido como “marco de alerta temprana de terremotos para estimar espectros de respuesta”.
La alerta por el temblor en Chile y Mendoza
El sistema fue creado por Rodrigo Astroza, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes); Sergio Ruiz, geofísico e ingeniero sísmico de la Universidad de Chile; y Jawad Fayaz, informático de la University of Exeter (Reino Unido). HEWFERS es un modelo basado en Inteligencia Artificial que predice en tiempo real la intensidad sísmica de un terremoto a nivel regional, usando solo los primeros segundos del evento.
El funcionamiento es preciso y rápido: el sistema analiza los primeros 10 segundos de datos captados por una estación acelerográfica cercana al epicentro del sismo, donde llegan primero las ondas P (primarias). Con algoritmos de Inteligencia Artificial que combinan aprendizaje automático y modelos físicos, HEWFERS estima la intensidad total del temblor -que puede durar un minuto o más- en esa misma estación. Luego, utilizando correlaciones históricas de antecedentes previos, extiende la predicción a otras localidades donde las ondas destructivas aún no han llegado.
Rodrigo Astroza explicó en un comunicado de la Universidad de los Andes que esta información inicial permite anticipar no solo la magnitud, sino la exigencia que el temblor impondrá a las estructuras. Esto representa una ventaja clave en Chile, país con alta actividad sísmica por subducción, donde los eventos afectan áreas muy extensas. HEWFERS mejora la precisión y el alcance regional de las alertas, ganando segundos o minutos críticos para evacuaciones, corte de servicios o activación de protocolos de emergencia.
Aunque aún está en fase de investigación y validación con datos reales, el modelo fue publicado en revistas especializadas y se posiciona como un complemento prometedor para sistemas existentes, como las alertas móviles de Onemi o redes internacionales. Los investigadores destacan su potencial para integrarse a plataformas actuales y fortalecer la resiliencia sísmica en Chile y países vecinos.