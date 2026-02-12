El pueblo de 30 cuadras para hacer un turismo diferente en Chile

A unos 40 minutos al norte de Santiago de Chile, existe una pequeño pueblo rural que ofrece una experiencia de turismo alejada de los circuitos tradicionales. Este lugar, con una extensión aproximada de 30 cuadras en su zona principal, se caracteriza por su trazado simple de calles rectas y viviendas modestas, rodeadas de campos agrícolas y cerros bajos. Es ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano sin viajar largas distancias.
El atractivo principal del pueblo radica en su escala humana y en la ausencia de grandes desarrollos turísticos. Con apenas unas 30 cuadras urbanizadas, mantiene un ritmo pausado, con calles sin pavimentar en algunos sectores y casas con patios que reflejan la tradición agrícola de la zona. No hay grandes hoteles ni restaurantes masivos; en cambio, predominan las actividades informales como caminatas por los alrededores, visitas a huertos locales o paseos en bicicleta por caminos vecinales.
El pueblo rural cerca de Santiago de Chile
Este lugar se llama Huertos Familiares y pertenece a la comuna de Til-Til, en la provincia de Chacabuco. Fundado oficialmente el 24 de abril de 1973, surgió para alojar a trabajadores de la fábrica de cemento de Polpaico, quienes necesitaban viviendas cercanas. Inicialmente, las tierras pertenecían a la empresa y se asignaron como huertos para autoconsumo familiar, lo que dio origen al nombre.
Huertos Familiares destaca por su entorno natural cercano. Alrededor del pueblo se encuentran cerros bajos y sectores agrícolas que invitan a caminatas ligeras o exploraciones a pie. Cerca está el Humedal de Batuco, un área protegida con importancia ecológica para la observación de aves y flora nativa, accesible en pocos minutos. El paisaje incluye viñedos, huertos frutales y vistas a la precordillera, lo que permite actividades como fotografía rural, ciclismo o simplemente disfrutar del aire limpio.
La historia del pueblo está ligada a la industria cementera y a la migración laboral desde décadas pasadas. Con los años, ha evolucionado hacia una mezcla de residentes originales y nuevos habitantes que buscan tranquilidad suburbana. No cuenta con grandes atractivos históricos formales, pero su origen cooperativo y el mantenimiento de prácticas agrícolas familiares añaden un valor cultural. Visitarlo permite entender mejor la transición de zonas rurales cercanas a Santiago de Chile, donde la agricultura persiste junto al crecimiento residencial.
Con su tamaño limitado a unas 30 cuadras, este pueblo invita a desconectar sin complicaciones logísticas. Se recomienda ir en auto propio, llevar agua y protector solar para caminatas, y respetar las zonas privadas. Para quienes viajan desde Santiago o buscan algo fuera de lo convencional, ofrece paz, naturaleza cercana y una mirada auténtica a la vida en el campo central chileno.