El pueblo hippie a 1 hora de Reñaca que tiene una sola playa para su visitantes

Ritoque destaca por su biodiversidad y paisajes naturales únicos. La playa está flanqueada por dunas milenarias, lagunas costeras y bosques de pino que se intercalan con el desierto arenoso. Es un sitio ideal para caminatas largas, observación de aves y fotografía de atardeceres, ya que su orientación permite vistas amplias del océano Pacífico.

pueblo ritoque 2 Las cabalgatas por las dunas son una buena opción dentro de este pueblo.

El acceso a la playa principal de Ritoque se realiza principalmente por un camino de ripio desde el sector sur de Concón o desde Quintero, y no requiere pago de entrada. Sin embargo, debido al fuerte oleaje y las corrientes, no es recomendable para nadar sin precaución, y muchos prefieren actividades como surf, kite o simplemente recorrer la arena. En días claros, se puede apreciar la amplitud del paisaje, con pocos edificios a la vista y un silencio que contrasta con las playas cercanas a Viña del Mar.

Ritoque es una buena opción para quienes valoran la tranquilidad y el contacto directo con el entorno natural. Se aconseja ir preparado con agua, comida, protector solar y calzado adecuado para caminar por arena y dunas. Aunque ha conservado su esencia alternativa, en los últimos años el pueblo ha aumentado ligeramente la afluencia de visitantes, pero sigue siendo mucho menos concurrido que otros destinos costeros.