El pueblo hippie a 1 hora de Reñaca que tiene una sola playa para su visitantes

A aproximadamente una hora en auto desde Reñaca, existe un pueblo costero poco urbanizado que destaca por su tranquilidad y su ambiente alternativo. Este lugar, se encuentra a unos 35 kilómetros al norte de Viña del Mar y ofrece un contraste notable con las playas más concurridas de la zona central de Chile.
Su principal atractivo es una extensa franja de arena que se extiende por casi 18 kilómetros, considerada una de las playas más grandes y salvajes de la región. El acceso principal se realiza por caminos secundarios desde la ruta costera, y el trayecto en vehículo toma alrededor de 45 a 60 minutos dependiendo del tráfico. Este pueblo atrae a quienes buscan desconexión, con un entorno dominado por dunas, humedales y vegetación nativa, lejos del bullicio turístico habitual.
El pueblo cercano a Reñaca con buenas playas
Este pueblo se llama Ritoque y ha sido asociado durante décadas con un ambiente hippie o alternativo. En las décadas de 1970 y 1980, la playa y sus alrededores atrajeron comunidades que buscaban un estilo de vida más libre y conectado con la naturaleza, en un periodo en que zonas aisladas de Chile servían como refugios para este tipo de movimientos. Cerca de allí se encuentra la Ciudad Abierta, un proyecto arquitectónico y comunitario experimental fundado en 1970 por poetas y arquitectos, que refuerza la reputación de la zona como espacio de creatividad y vida alternativa.
Ritoque destaca por su biodiversidad y paisajes naturales únicos. La playa está flanqueada por dunas milenarias, lagunas costeras y bosques de pino que se intercalan con el desierto arenoso. Es un sitio ideal para caminatas largas, observación de aves y fotografía de atardeceres, ya que su orientación permite vistas amplias del océano Pacífico.
El acceso a la playa principal de Ritoque se realiza principalmente por un camino de ripio desde el sector sur de Concón o desde Quintero, y no requiere pago de entrada. Sin embargo, debido al fuerte oleaje y las corrientes, no es recomendable para nadar sin precaución, y muchos prefieren actividades como surf, kite o simplemente recorrer la arena. En días claros, se puede apreciar la amplitud del paisaje, con pocos edificios a la vista y un silencio que contrasta con las playas cercanas a Viña del Mar.
Ritoque es una buena opción para quienes valoran la tranquilidad y el contacto directo con el entorno natural. Se aconseja ir preparado con agua, comida, protector solar y calzado adecuado para caminar por arena y dunas. Aunque ha conservado su esencia alternativa, en los últimos años el pueblo ha aumentado ligeramente la afluencia de visitantes, pero sigue siendo mucho menos concurrido que otros destinos costeros.