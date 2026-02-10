El pueblo brasileño que tiene playas turquesas que enamoran y resulta una joya escondida

Barra Grande Brasil Barra Grande tiene playas de aguas tranquilas y turquesas.

Nació como aldea de pescadores y aún conserva esa esencia. Tiene calles de arena, no hay grandes edificios y la vida cotidiana transcurre entre hamacas, biciletas y charlas al atardecer. Su infraestructura está compuesta por posadas pequeñas, locales comerciales y restaurantes que se integran con el entorno.

Las mejores playas de Barra Grande

Sus playas son una invitación irresistible para quienes buscan momentos de relax junto al mar. La Praia de Barra Grande, la principal postal, cuenta con largas franjas de arena blanca bañadas por aguas tranquilas y cristalinas, perfectas para tranquilos baños y vigorizantes paseos.

barra grande Las playas de Barra Grande son famosas por sus aterdeceres.

Además de la Praia de Barra Grande, en esta región destacan otros rincones con encanto. Praia do Macapá, ubicada en Luís Correia, cerca de Barra Grande, es conocida por sus aguas más agitadas, ideales para quienes disfrutan de deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf. El ambiente relajado y la belleza natural de estos lugares invitan a los viajeros a sumergirse en las cálidas aguas y admirar los hermosos atardeceres.