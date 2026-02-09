El balneario soñado de Brasil que se mezcla con la selva tropical y atrae a turistas de todo el mundo

praia do forte Praia do Forte se ubica en el estado de Bahía, Brasil.

Vacaciones en Brasil: Praia do Forte

Según Visit Brasil, el sitio web oficial de turismo del país carioca, "Praia do Forte alberga algunas de las playas más impresionantes de Brasil". La playa de Porto es sumamente extensa así que es perfecta para hacer paseos junto al mar. Praia do Lord es famosa por sus piscinas naturales que se forman durante la marea baja.

Por su lado, la propia Praia do Forte, tiene aguas calmas que son perfectas para relajarse tomando baños de mar. Praia do Papa-Gente ofrece un ambiente más aislado y tranquilo, perfecto para quienes buscan momentos de paz y contemplación.

Además, este destino es reconocido por el Proyecto Tamar, dedicado a la preservación de las tortugas marinas. El centro de visitantes ofrece una experiencia educativa única que permite a los turistas aprender sobre la vida marina y contribuir a la conservación de estas fascinantes especies. En las afueras del pueblo se encuentra la Reserva Ecológica Sapiranga, un área de preservación ambiental que cuenta con senderos que conducen a paisajes impresionantes, manglares, dunas y una rica biodiversidad.

tortuga y playa Los visitantes pueden aprender sobre la vida marina de la región.

En lo que respecta a gastronomía, Praia do Forte ofrece múltiples restaurantes costeros donde se puede probar las tradicionales moquecas (un guiso de pescado y mariscos), croquetas de pescado y otros platillos sabrosos. Además, el centro del pueblo tiene varios puestos de artesanía local que prometen recuerdos únicos, cerámica, bordados y más.