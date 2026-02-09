Inicio Sociedad Brasil
Viajes

El balneario soñado de Brasil que se mezcla con la selva tropical y atrae a turistas de todo el mundo

Este destino se ubica en la región conocida como la "Costa de los Cocoteros" en Brasil. Es famosa por sus playas de arena amarilla y sus increíbles atracciones

Paula García
Por Paula García [email protected]
Este pueblo pescador del nordeste de Brasil es un verdadero paraíso.

Este pueblo pescador del nordeste de Brasil es un verdadero paraíso.

Este verano muchos viajeros optaron por vacacionar en las playas de Brasil. Por eso, en esta ocasión, exploramos todo sobre un destino que queda al norte del país carioca y es reconocido por sus piscinas naturales, aguas cristalinas y el proyecto de conservación de tortugas marinas.

Praia do Forte se ubica en el estado de Bahía, al nordeste de Brasil, aproximadamente a unos 80 km al norte de la ciudad de Salvador. Este encantador pueblo es una joya para los viajeros que disfrutan de la belleza natural, las playas paradisíacas que se mezclan con la selva tropical y la infraestructura turística de alta calidad.

Sus playas tienen aguas cristalinas, acariciadas por la sal, la espuma de las olas que van y vienen. Detrás, en la arena dorada crecen palmeras y cocoteros que se mecen con el viento y son el hogar de unos pequeños monos grises con cola larga y rayada. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre este encantador pueblo pesqueño.

praia do forte
Praia do Forte se ubica en el estado de Bah&iacute;a, Brasil.

Praia do Forte se ubica en el estado de Bahía, Brasil.

Vacaciones en Brasil: Praia do Forte

Según Visit Brasil, el sitio web oficial de turismo del país carioca, "Praia do Forte alberga algunas de las playas más impresionantes de Brasil". La playa de Porto es sumamente extensa así que es perfecta para hacer paseos junto al mar. Praia do Lord es famosa por sus piscinas naturales que se forman durante la marea baja.

Por su lado, la propia Praia do Forte, tiene aguas calmas que son perfectas para relajarse tomando baños de mar. Praia do Papa-Gente ofrece un ambiente más aislado y tranquilo, perfecto para quienes buscan momentos de paz y contemplación.

Además, este destino es reconocido por el Proyecto Tamar, dedicado a la preservación de las tortugas marinas. El centro de visitantes ofrece una experiencia educativa única que permite a los turistas aprender sobre la vida marina y contribuir a la conservación de estas fascinantes especies. En las afueras del pueblo se encuentra la Reserva Ecológica Sapiranga, un área de preservación ambiental que cuenta con senderos que conducen a paisajes impresionantes, manglares, dunas y una rica biodiversidad.

tortuga y playa
Los visitantes pueden aprender sobre la vida marina de la regi&oacute;n.

Los visitantes pueden aprender sobre la vida marina de la región.

En lo que respecta a gastronomía, Praia do Forte ofrece múltiples restaurantes costeros donde se puede probar las tradicionales moquecas (un guiso de pescado y mariscos), croquetas de pescado y otros platillos sabrosos. Además, el centro del pueblo tiene varios puestos de artesanía local que prometen recuerdos únicos, cerámica, bordados y más.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar