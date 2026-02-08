Conmoción en el Maracaná: sufrió una convulsión en pleno partido y el fútbol de Brasil se une en oración

Jugador convulsiona en Brasil Se vivieron momentos tensos en el Maracaná.

Conmoción en el Maracaná

En un deporte a menudo marcado por la rivalidad, el Maracaná fue testigo de una imagen poderosa: futbolistas de Sampaio Corrêa y Flamengo rodearon a su compañero, algunos abanicándolo para darle aire y otros iniciando una cadena de oración colectiva.

"¡Dios mío! ¡Esto es una locura!", exclamaban los narradores ante la desesperación de los jugadores de Sampaio. Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió cuando la ambulancia comenzó a retirarse: la hinchada de Flamengo, rival de turno, despidió al futbolista con una ovación de aplausos, deseándole una pronta recuperación.

Embed Se desplomó y todos los jugadores arrodillados rezando y otros revoleando camisetas para darle oxígeno al man, tremendo. https://t.co/IMeg8337UC pic.twitter.com/MagwUhxMMQ — Darío (@DarioSerna1990) February 8, 2026

Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Quinta D’Or, el club informó que, aunque el jugador salió consciente del estadio, sufrió una segunda convulsión ya en el centro médico. No obstante, las noticias de la madrugada del domingo trajeron alivio ya que los primeros exámenes descartaron lesiones permanentes.

Alexandre Souza El jugador se retiró del Maracaná en ambulancia y aplaudido.

Tras el calvario en el Maracaná el jugador trajo tranquilidad

Desde el hospital, el propio futbolista llevó tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram: "El susto mayor ya pasó. Gracias por los mensajes y oraciones. Viendo la foto de los jugadores unidos por un solo propósito... tengo la certeza de que volveré".

La historia de Alexandre Souza es, ante todo, una de resiliencia. En enero de 2024, el mediocampista fue protagonista de un grave accidente de motocicleta que estuvo a punto de dejarlo tetrapléjico. Luego de un año de recuperación logró volver a las canchas en 2025.

Este nuevo incidente ha despertado interrogantes sobre posibles secuelas de aquel accidente, aunque el entorno del jugador y el club prefieren enfocarse en su evolución actual. Su pareja, Letícia Mendonça, reforzó esta fe en redes sociales: "Nuestro Dios es un Dios de milagros".

Flamengo El Flamengo goleó en el Maracaná.

Fue goleada del Flamengo en el Maracaná

En el plano estrictamente futbolístico, el encuentro se reanudó tras la evacuación del jugador. Flamengo se impuso por 7-1, un resultado que le permite asegurar su lugar en los cuartos de final donde enfrentará a Botafogo. Por el contrario, Sampaio Corrêa quedó relegado a la última posición y deberá luchar por la permanencia en el cuadrangular por el descenso.

Sin embargo, para la retina del espectador, el resultado es anecdótico. La imagen del día será, sin duda, la de un estadio entero unido por la salud de un hombre que ya ha demostrado, más de una vez, que sabe cómo ganar las batallas más difíciles.