Conmoción en el Maracaná: sufrió una convulsión en pleno partido y el fútbol de Brasil se une en oración

El fútbol quedó en un segundo plano este fin de semana en el Estadio Maracaná. Lo que comenzó como un duelo clave por la sexta jornada del Campeonato Carioca se convirtió en una escena de angustia colectiva cuando Alexandre Souza, volante de Sampaio Corrêa, sufrió una convulsión en pleno campo de juego.
El reloj marcaba apenas ocho minutos del primer tiempo cuando Souza, que corría solo por el césped, se desplomó repentinamente en el partido contra el Flamengo.
Mientras los relatores de la transmisión oficial clamaban por una "prioridad total" para el ingreso de la ambulancia, el estadio se sumió en un silencio tenso que sorprendió a todos en Brasil, interrumpido únicamente por los gritos de los jugadores que pedían asistencia médica.
Conmoción en el Maracaná
En un deporte a menudo marcado por la rivalidad, el Maracaná fue testigo de una imagen poderosa: futbolistas de Sampaio Corrêa y Flamengo rodearon a su compañero, algunos abanicándolo para darle aire y otros iniciando una cadena de oración colectiva.
"¡Dios mío! ¡Esto es una locura!", exclamaban los narradores ante la desesperación de los jugadores de Sampaio. Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió cuando la ambulancia comenzó a retirarse: la hinchada de Flamengo, rival de turno, despidió al futbolista con una ovación de aplausos, deseándole una pronta recuperación.
Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Quinta D’Or, el club informó que, aunque el jugador salió consciente del estadio, sufrió una segunda convulsión ya en el centro médico. No obstante, las noticias de la madrugada del domingo trajeron alivio ya que los primeros exámenes descartaron lesiones permanentes.
Tras el calvario en el Maracaná el jugador trajo tranquilidad
Desde el hospital, el propio futbolista llevó tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram: "El susto mayor ya pasó. Gracias por los mensajes y oraciones. Viendo la foto de los jugadores unidos por un solo propósito... tengo la certeza de que volveré".
La historia de Alexandre Souza es, ante todo, una de resiliencia. En enero de 2024, el mediocampista fue protagonista de un grave accidente de motocicleta que estuvo a punto de dejarlo tetrapléjico. Luego de un año de recuperación logró volver a las canchas en 2025.
Este nuevo incidente ha despertado interrogantes sobre posibles secuelas de aquel accidente, aunque el entorno del jugador y el club prefieren enfocarse en su evolución actual. Su pareja, Letícia Mendonça, reforzó esta fe en redes sociales: "Nuestro Dios es un Dios de milagros".
Fue goleada del Flamengo en el Maracaná
En el plano estrictamente futbolístico, el encuentro se reanudó tras la evacuación del jugador. Flamengo se impuso por 7-1, un resultado que le permite asegurar su lugar en los cuartos de final donde enfrentará a Botafogo. Por el contrario, Sampaio Corrêa quedó relegado a la última posición y deberá luchar por la permanencia en el cuadrangular por el descenso.
Sin embargo, para la retina del espectador, el resultado es anecdótico. La imagen del día será, sin duda, la de un estadio entero unido por la salud de un hombre que ya ha demostrado, más de una vez, que sabe cómo ganar las batallas más difíciles.