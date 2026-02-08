Santino Andino, titular y figura en el gran triunfo del Panathinaikos

Santino Andino tuvo el mejor partido desde que llegó el Panathinaikos, no solo porque fue titular sino por la importancia del resultado en la fecha 20 de la Súper Liga de Grecia.
El atacante mendocino estuvo desde el arranque y aportó su fútbol para que el conjunto ateniense le gane 1 a 0 al Olympiakos, otro de los grandes del fútbol griego.
El ex Boca Vicente Taborda, a los 7' del primer tiempo, marcó el único gol del partido y luego tanto él como Andino fueron remplazados a los 26' y 32' de la segunda parte, respectivamente.
El resultado conseguido en condición de visitante es muy importante para mejorar la irregular campaña del Panathinaikos que ahora tiene 32 puntos en 19 encuentros (ganó 9, empató 5 y perdió 5) y ocupa el 5to puesto debajo de AEK (48), Olympiakos (46), PAOK (45) y APO Levadiakos (38) aunque 3 de esos 4 equipos tienen 20 partidos jugados.
Andino tuvo este domingo su tercer partido desde que llegó al Panathinaikos durante el mercado de pases de enero de este año.
El ex Godoy Cruz, de 20 años, no ha marcado goles y suma una asistencia en 240' dentro de la cancha.
El triunfo le cae muy bien al Panathinaikos en un momento clave de la temporada ya que el miércoles 11 tendrá la revancha de la semifinal de la Copa de Grecia ante el PAOK (perdió 1 a 0 en la ida).
Luego, tras recibir el domingo 15 al AEL, vendrán los playoffs de la Champions League ante el Viktoria Plzen.