Santino Andino, titular y figura en el gran triunfo del Panathinaikos

El resultado conseguido en condición de visitante es muy importante para mejorar la irregular campaña del Panathinaikos que ahora tiene 32 puntos en 19 encuentros (ganó 9, empató 5 y perdió 5) y ocupa el 5to puesto debajo de AEK (48), Olympiakos (46), PAOK (45) y APO Levadiakos (38) aunque 3 de esos 4 equipos tienen 20 partidos jugados.

Los números de Santino Andino en el Panathinaikos

Andino tuvo este domingo su tercer partido desde que llegó al Panathinaikos durante el mercado de pases de enero de este año.

El ex Godoy Cruz, de 20 años, no ha marcado goles y suma una asistencia en 240' dentro de la cancha.

Los que viene para el Panathinaikos

El triunfo le cae muy bien al Panathinaikos en un momento clave de la temporada ya que el miércoles 11 tendrá la revancha de la semifinal de la Copa de Grecia ante el PAOK (perdió 1 a 0 en la ida).

Luego, tras recibir el domingo 15 al AEL, vendrán los playoffs de la Champions League ante el Viktoria Plzen.