Independiente Rivadavia quiere volver a ser líder en su visita a Estudiantes de Río IV: hora y cómo ver

El resto no se ha tocado. Claro, Independiente Rivadavia ha mostrado un buen fútbol dentro del verde césped y los resultados (y el funcionamiento), no le dan motivos al DT para mover mayores piezas.

En este contexto, salvo algún inconveniente de último momento, Berti pondría desde el inicio al mismo equipo que viene de ganarle a Sarmiento de Junín en el estadio Bautista Gargantini.

alfredo berti uno Alfredo Berti repetiría el mismo equipo que viene de vencer a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini.

El arquero será Nicolás Bolcato. De gran 2025 en la Reserva de la Lepra, se hizo dueño de los tres palos y ha recibido apenas tres goles en los seis partidos que lleva en Primera.

La línea de cinco defensores, que llegó para quedarse, seguirá contando con Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi.

Matías Fernández, Tomás Bottari y José Florentín estarán en el mediocampo, mientras que el sector ofensivo del campo de juego se lo repartirán Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Sebastian villa independiente Sebastián Villa será, una vez más, el capitán de la Lepra. Cristian Lozano / Diario UNO

Independiente Rivadavia buscará, este lunes desde las 21.30, recuperar la cima de la tabla de posiciones. El Azul, con nueve puntos, quedó uno por debajo de Tigre, que trepó a diez unidades tras golear a River en el Monumental.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto buscará su primer triunfo. El equipo dirigido por Iván Delfino todavía no ha ganado el en el torneo tras su ascenso.

El dueño de casa viene de una dura derrota ante Banfield en el Florencio Solá. Anteriormente cayó frente a Tigre y logró un empate ante Argentinos Juniors.

Probables formaciones