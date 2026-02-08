Boca, con el regreso de Merentiel, visita a Vélez: hora, TV y formaciones

Boca, con el regreso del uruguayo Miguel Merentiel, jugará este domingo desde las 22.15 con Vélez, en Liniers, en un encuentro de la Zona correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Boca, con el regreso del uruguayo Miguel Merentiel, jugará este domingo desde las 22.15 con Vélez, en Liniers, en un encuentro de la Zona correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El cotejo se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.
Boca venció a Deportivo Riestra y a Newell's, aunque en la segunda fecha sufrió una caída ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata por 2-1.
Los dirigidos por Claudio Úbeda, que ocupan la cuarta posición con seis unidades, podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.
En este partido volverá el delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el “Xeneize” por una lesión. Además se producirán las bajas de los lesionados Exequiel Zeballos y Ander Herrera.
Mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto le ganó a le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que comparte la primera posición de la Zona A con siete puntos junto a Lanús y Platense.
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: José Amalfitani.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Nicolás Ramírez.
Hora: 22:15.
TV: TNT Sports Premium.