Boca, con el regreso de Merentiel, visita a Vélez: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Claudio Úbeda, que ocupan la cuarta posición con seis unidades, podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Miguel Merentiel regresa a Boca

En este partido volverá el delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el “Xeneize” por una lesión. Además se producirán las bajas de los lesionados Exequiel Zeballos y Ander Herrera.

Mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto le ganó a le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que comparte la primera posición de la Zona A con siete puntos junto a Lanús y Platense.

Las probables formaciones de Vélez y Boca:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Nicolás Ramírez.

Hora: 22:15.

TV: TNT Sports Premium.