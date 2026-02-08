Mundial 2026: un goleador histórico regresó del retiro para llevar a su selección a la cita máxima

La decisión no es casual. Bolivia, tras una sufrida eliminatoria en la que logró asegurar la séptima posición en las Eliminatorias para el Mundial 2026 se encuentra ante una oportunidad histórica.

El seleccionado deberá disputar el nuevo Torneo Clasificatorio de la FIFA (el formato que reemplaza a los antiguos repechajes), que se llevará a cabo del 26 al 31 de marzo en las sedes mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

El vínculo de Moreno Martins con Oriente Petrolero, club donde inició su carrera en 2003, llega bajo condiciones excepcionales que demuestran el compromiso del delantero con su país:

Sin remuneración: Según fuentes de la prensa local, el ariete no percibirá salario alguno durante este periodo.

Preparación de élite: Más allá de los entrenamientos con el plantel refinero, Martins contará con un preparador físico personal para acelerar su puesta a punto.

Este esfuerzo responde a la condición impuesta por el seleccionador Óscar Villegas y el presidente de la FBF, Fernando Costa. Ambos han dejado claro que las puertas de la Selección están abiertas, siempre y cuando el goleador demuestre estar en un nivel de alta competencia al momento de definir la lista de convocados.

Moreno Martins Marcelo Moreno Martins quiere vestirse de verde en el Mundial 2026.

El camino de Bolivia para llegar al Mundial 2026

Bolivia se encuentra en la Llave B de este certamen clasificatorio. Su primer obstáculo será Surinam. En caso de salir victoriosa, "La Verde" deberá enfrentarse a la selección de Irak por el boleto directo al Mundial de 2026.

La presencia de Martins busca llenar el vacío jerárquico que dejó su partida en noviembre de 2023, cuando se despidió de la Selección tras una derrota ante Uruguay por 3 a 0.

Marcelo Moreno Martins es el máximo artillero histórico de Bolivia con 31 goles en 108 partidos.