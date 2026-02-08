Argentina cayó ante Corea del Sur por la Copa Davis y deberá jugar por la permanencia

Argentina cayó ante Corea del Sur, por 3 a 2 en Busan (se jugó en una superficia rápida), por la primera ronda de la Copa Davis y quedó eliminada. El equipo dirigido por Javier Frana deberá jugar por la permanencia en septiembre.
Argentina tenía dos chances para cerrar la serie de Copa Davis cuando estaba 2-1 en la serie, pero los locales se hicieron fuertes.
En el cuarto punto Thiago Tirante (95° ATP) cayó ante Soon-Woo Kwon (343°) en tres sets: 4-6, 6-4 y 3-6. El platense llegó a estar 2-0 arriba en el set decisivo, pero el coreano ganó cuatro games seguidos para dar vuelta la historia.
En el duelo decisivo, Marco Trungelliti (134°) perdió ante Hyeon Chung (392°), quien se impuso por 6-4 y 6-3, aprovechando la efectividad de su servicio y la frescura física para sentenciar la eliminación albiceleste
La jornada dominical había comenzado bien gracias al triunfo en el dobles, pero las derrotas consecutivas de los singlistas sellaron la suerte del equipo capitaneado por Javier Frana.
La dupla debutante conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez (jugadores 94 y 95 en la historia de la Selección) puso el 2-1 parcial para Argentina. Vencieron a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos.
Pero después se le vino la noche al equipo nacional.
Tras esta derrota, Argentina cae al Grupo Mundial I y deberá jugar un repechaje en septiembre para intentar volver a los Qualifiers en 2027.
Si pierde esa instancia, descenderá de categoría y deberá remar desde atrás para soñar con el retorno a la élite recién en 2028.
Entre los potenciales adversarios figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, además de los ganadores de las series aún no definidas.