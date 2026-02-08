Argentina cayó ante Corea del Sur por la Copa Davis y deberá jugar por la permanencia

En el duelo decisivo, Marco Trungelliti (134°) perdió ante Hyeon Chung (392°), quien se impuso por 6-4 y 6-3, aprovechando la efectividad de su servicio y la frescura física para sentenciar la eliminación albiceleste

La jornada dominical había comenzado bien gracias al triunfo en el dobles, pero las derrotas consecutivas de los singlistas sellaron la suerte del equipo capitaneado por Javier Frana.

La dupla debutante conformada por Guido Andreozzi y Federico Gómez (jugadores 94 y 95 en la historia de la Selección) puso el 2-1 parcial para Argentina. Vencieron a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5 en una hora y 23 minutos.

Porque eliminó a Argentina en la primera ronda de los Qualifiers para la #CopaDavis pic.twitter.com/MeJkzVWPeU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 8, 2026

Pero después se le vino la noche al equipo nacional.

Lo que viene para Argentina en la Copa Davis

Tras esta derrota, Argentina cae al Grupo Mundial I y deberá jugar un repechaje en septiembre para intentar volver a los Qualifiers en 2027.

Si pierde esa instancia, descenderá de categoría y deberá remar desde atrás para soñar con el retorno a la élite recién en 2028.

Entre los potenciales adversarios figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, además de los ganadores de las series aún no definidas.