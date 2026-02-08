Marcelo Gallardo, entre lamentos y enojo después de la durísima caída de River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dio una conferencia de prensa este sábado tras la dura caída ante Tigre por 4-1 en el Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura
“En relación a cómo veníamos evolucionando como equipo, creo que hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Una mala noche. Una muy mala noche”, dijo.
"Los análisis, sobre todo cuando hay errores individuales puntuales, se hacen para adentro. El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos", admitió.
"Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos hoy y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado y el fútbol tiene estas cosas. No es aceptable, pero puede pasar", señaló.
Gallardo se refirió a los silbidos que sufrió el equipo y especialmente Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Kevin Castaño.
"El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Está en aquellos futbolistas que tienen la posibilidad de reponerse creer en las condiciones que tienen y trabajar mucho más duro para cambiar esa imagen. Cuando no te salen las cosas de la manera que vos querés hay que trabajar el doble y seguir entrenando", cerró.