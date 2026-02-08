Pity Martínez hizo estallar de bronca a los hinchas de River tras ser homenajeado en el Monumental

Su nuevo director técnico, Diego Dabove, había dicho antes del partido con River: "Lo del Pity fue de película, me pone muy contento por el. Lo pensamos para River, lo vimos bien en la semana y lo metimos. Hablamos con él y nos dijo que estaba para lo que necesitemos, fue lindo verlo así y nos viene bien a todos". Martínez ingresó en el Matador a los 27' del complemento por Elías Cabrera en el duelo ante el Millo.

Pity Martínez hizo enojar a los hinchas de River

Después de la goleada que sufrió el elenco dirigido por Marcelo Gallardo, Pity Martínez hizo enojar a los seguidores millonarios. Es que el Pity posteó tras el triunfo de Tigre: "Vamos Matador. A seguir por más!!!"

Además circuló un video en las redes del Pity Martínez festejando la victoria de Tigre en el vesuario.

Algunos usuarios se enfurecieron con el Pity Martínez luego de que se viralice su festejo íntimo con el plantel de Tigre, tras la goleada vs. River pic.twitter.com/lfCaZYLgtX — PaseClave (@paseclave__) February 8, 2026

Los números de Pity Martínez en River

La relación del zurdo con la hinchada se explica en todo lo que le brindó al club a lo largo de 193 partidos en los que repartió 42 asistencias y anotó 37 goles, con uno de ellos frente a Boca en Madrid que quedó para siempre en las páginas doradas del fútbol argentino.