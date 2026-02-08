Pity Martínez hizo estallar de bronca a los hinchas de River tras ser homenajeado en el Monumental

El mendocino Gonzalo Pity Martínez recibió un homenaje antes del partido que jugaron River y Tigre en el Monumental este sábado. Tras el partido (el elenco de Núñez cayó por 4 a 1), el ahora volante del Matador hizo enojar a los hinchas millonarios.
El mendocino Gonzalo Pity Martínez recibió un homenaje antes del partido que jugaron River y Tigre en el Monumental este sábado. Tras el partido (el elenco de Núñez cayó por 4 a 1), el ahora volante del Matador hizo enojar a los hinchas millonarios.
En la previa, el jugador habló de lo que significaba para él volver a Núñez, donde, entre otros títulos, ganó la Copa Libertadores 2018: "Tengo un cariño muy grande por el hincha de River, que lo llevo dentro mío, pero voy a defender estos colores a muerte".
Tras un mal 2025 donde sufrió numerosa lesiones, el Matador le abrió las puertas al Pity y el ex futbolista de Huracán convirtió un golazo frente a Racing para liquidar el encuentro en el triunfo de su equipo por 3 a 1.
Su nuevo director técnico, Diego Dabove, había dicho antes del partido con River: "Lo del Pity fue de película, me pone muy contento por el. Lo pensamos para River, lo vimos bien en la semana y lo metimos. Hablamos con él y nos dijo que estaba para lo que necesitemos, fue lindo verlo así y nos viene bien a todos". Martínez ingresó en el Matador a los 27' del complemento por Elías Cabrera en el duelo ante el Millo.
Después de la goleada que sufrió el elenco dirigido por Marcelo Gallardo, Pity Martínez hizo enojar a los seguidores millonarios. Es que el Pity posteó tras el triunfo de Tigre: "Vamos Matador. A seguir por más!!!"
Además circuló un video en las redes del Pity Martínez festejando la victoria de Tigre en el vesuario.
La relación del zurdo con la hinchada se explica en todo lo que le brindó al club a lo largo de 193 partidos en los que repartió 42 asistencias y anotó 37 goles, con uno de ellos frente a Boca en Madrid que quedó para siempre en las páginas doradas del fútbol argentino.