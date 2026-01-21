El triste momento personal del Pity Martínez mientras define su futuro en el fútbol

Gonzalo Pity Martínez compartió una muy triste noticia en sus redes sociales mientras define su futuro en el fútbol profesional tras haberse desvinculado de River.
El talentoso futbolista mendocino despidió a través de su cuenta de Instagram a su padre, Luis, quien falleció este martes: "Gracias por acompañarnos siempre, te vamos a extrañar mucho papi".
Martínez, de 32 años, surgió en el CEC en Guaymallén y se radicó desde muy chico en Buenos Aires, pero solía pasar sus vacaciones o recibir en su casa a Luis, su madre Liliana y el resto de la familia.
El Pity se desvinculó en diciembre de River y tras pasar las fiestas en familia está a un paso de firmar su contrato para ser refuerzo de Tigre.
Solo faltan detalles para que Gonzalo Martínez firme su contrato con Tigre por 18 meses, justo antes de que empiece el Torneo Apertura 2026.
Martínez debutó como profesional en Huracán, se destacó en River, pasó por Atlanta United de Estados Unidos y Al Nassr de Arabia Saudita antes de volver a River, donde no pudo tener mucha continuidad.
Por las lesiones, el atacante disputó apenas 40 partidos oficiales en las últimas 4 temporadas y la mayoría fueron ingresando desde el banco.