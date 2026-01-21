El triste momento personal del Pity Martínez mientras define su futuro en el fútbol

El Pity se desvinculó en diciembre de River y tras pasar las fiestas en familia está a un paso de firmar su contrato para ser refuerzo de Tigre.

Pity Martinez y familia

El Pity, muy cerca de Tigre

Solo faltan detalles para que Gonzalo Martínez firme su contrato con Tigre por 18 meses, justo antes de que empiece el Torneo Apertura 2026.

Martínez debutó como profesional en Huracán, se destacó en River, pasó por Atlanta United de Estados Unidos y Al Nassr de Arabia Saudita antes de volver a River, donde no pudo tener mucha continuidad.

Por las lesiones, el atacante disputó apenas 40 partidos oficiales en las últimas 4 temporadas y la mayoría fueron ingresando desde el banco.