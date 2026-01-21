Netflix triunfa con la 4 temporada de la serie española que es un boom

En la misma línea que la primera temporada, la cuarta entrega de Machos Alfa tiene las mismas pautas que la original: momentos divertidos, muy buena química entre sus protagonistas y los mismos fallos de decaer conforme se acerca el final de la temporada.

Quizás su mejor arma sea esos momentos más sencillos de cuatro amigos contándose sus cosas y lo menos acertado sea lo enrevesado de ciertas situaciones y la forma repetitiva en que las resuelven. Pero en general se pasa un rato divertido y se devora con facilidad.

Netflix: de qué trata la serie Machos Alfa

El argumento de la serie española Machos Alfa son cuatro hombres de aproximadamente 40 años en plena crisis de masculinidad y dispuestos a desconstruirse, resultaba tan arriesgado como cautivador, pero consiguieron mantener cautela.

La trama sigue a cuatro amigos -Pedro, Luis, Raúl y Santi- que se sienten desubicados en un mundo donde los privilegios del patriarcado están desapareciendo.

A lo largo de la serie, los protagonistas intentan adaptarse a los nuevos tiempos asistiendo a cursos de "masculinidad deconstruida", aunque tropiezan constantemente con sus propios prejuicios y comportamientos tóxicos.

Netflix: reparto de la serie Machos Alfa

Fernando Gil

Raúl Tejón

Kira Miró

María Hervás

Fele Martínez

Gorka Otxoa

Tráiler de la serie Machos Alfa

Dónde ver la serie Machos Alfa, según la zona geográfica