Netflix triunfa con la 4 temporada de la serie española que es un boom

Netflix acaba de estrenar la cuarta temporada de la serie española que triunfa y es un éxito a nivel mundial. La comedia satírica que pone en ridículo el machismo, se trata de Machos Alfa.
Machos Alfa, es un verdadero triunfo en Netflix. Con Fernando Gil, Raúl Tejón, Kira Miró, María Hervás, Fele Martínez y Gorka Otxoa, entre otros, es la serie inicial de los hermanos Caballero para Netflix, lanzada en 2022 con gran expectativa.
Actualmente, ya existen cuatro temporadas de Machos Alfa en Netflix, sin embargo, incluso con la cuarta recientemente lanzada, muchos seguidores ya la han devorado totalmente y se cuestionan sobre su porvenir. Sus autores ya confirmaron que la serie tendrá una quinta edición.
En la misma línea que la primera temporada, la cuarta entrega de Machos Alfa tiene las mismas pautas que la original: momentos divertidos, muy buena química entre sus protagonistas y los mismos fallos de decaer conforme se acerca el final de la temporada.
Quizás su mejor arma sea esos momentos más sencillos de cuatro amigos contándose sus cosas y lo menos acertado sea lo enrevesado de ciertas situaciones y la forma repetitiva en que las resuelven. Pero en general se pasa un rato divertido y se devora con facilidad.
Netflix: de qué trata la serie Machos Alfa
El argumento de la serie española Machos Alfa son cuatro hombres de aproximadamente 40 años en plena crisis de masculinidad y dispuestos a desconstruirse, resultaba tan arriesgado como cautivador, pero consiguieron mantener cautela.
La trama sigue a cuatro amigos -Pedro, Luis, Raúl y Santi- que se sienten desubicados en un mundo donde los privilegios del patriarcado están desapareciendo.
A lo largo de la serie, los protagonistas intentan adaptarse a los nuevos tiempos asistiendo a cursos de "masculinidad deconstruida", aunque tropiezan constantemente con sus propios prejuicios y comportamientos tóxicos.
Netflix: reparto de la serie Machos Alfa
Tráiler de la serie Machos Alfa
