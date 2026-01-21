Netflix se roba la atención a nivel mundial con una serie de lo más entretenida

La obra dramática sigue los pasos de una mujer que es golpeada por la vida y tiene que transformarse de tal manera, que el destino la ubica como una de las líderes del narcotráfico de México.

La intriga y adrenalina crece minuto a minuto en cada episodio de esta serie de Netflix, con una historia que te enganchará y no podrás pararte del sillón.

Señora Acero está protagonizada por la actriz mexicana Blanca Soto, que se luce en medio de un gran reparto.

Además, la entrega de Netflix está siendo muy recomendada por los suscriptores y cuenta con un caudal importante de reproducciones dentro de las series dramáticas de Netflix.

netflix-serie-señora-acero2

Netflix: de qué trata la serie Señora Acero

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Sara Aguilar Bermúdez (Blanca Soto), una mujer que tiene la vida casi resuelta y es más feliz de lo que cree. De todos modos, ella ni nadie sabía lo que el destino le iba a deparar. Poco antes de casarse con su esposo Vicente Acero (Damián Alcázar), este es asesinado por un comando de sicarios- Y es entonces donde Sara se da cuenta que su pareja no era quien realmente era, sino que tenía una doble vida. Es casi de inmediato que Sara tiene que comenzar a lidiar con los enemigos de su pareja y cuidar su piel más que nunca. Para poder lograrlo, se termina transformando en la poderosa señora de Acero, una traficante de drogas y lavado de dinero.

netflix-serie-señora-acero1

Reparto de Señora Acero, serie de Netflix

Blanca Soto (Sara Aguilar)

Litzy (Aracely Paniagua)

Damián Alcázar (Vicente Acero)

Marco Pérez (Felipe Murillo)

Jorge Zárate (El Indio Amaro)

Rossana San Juan (Mariana Huerdo)

Andrés Palacios (Eliodoro Flores Tarso)

Tráiler de Señora Acero, serie de Netflix

Embed - Señora Acero | Tráiler | blimtv

Dónde ver la película Señora Acero, según la zona geográfica