Se va de Netflix y todos están desesperados: la película basada en hechos reales que conmueve al mundo

Protagonizada por Nicolas Cage, la película pone el foco en la valentía, el sacrificio y la esperanza en medio de la tragedia. Con una duración de 2 horas y 9 minutos, Las torres gemelas narra la historia de dos policías que quedan atrapados bajo los escombros del World Trade Center tras el ataque.

Lejos del tono político habitual del director, Oliver Stone apuesta por una mirada íntima y emocional, decisión que le valió el Premio a la libertad de expresión otorgado por el National Board of Review en 2006. La crítica destacó su potencia visual y carga emocional: A. O. Scott, de The New York Times definió la película como “visualmente esplendorosa y emocionalmente amplia”, mientras que Empire resaltó la capacidad del director para retratar la angustia estadounidense.