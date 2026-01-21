Las torres gemelas, dirigida por Oliver Stone, está a punto de despedirse de Netflix y conmueve a los espectadores con una de las historias más impactantes basadas en hechos reales. Estrenada originalmente en 2006 y ambientada en los atentados del 11 de septiembre de 2001, esta producción combina drama, acción y aventura en un relato profundamente humano que se destaca dentro del amplio catálogo de series y películas de la plataforma.
Se va de Netflix y todos están desesperados: la película basada en hechos reales que conmueve al mundo
Nicolas Cage es el protagonista de este drama estadounidense que se destaca en el catálogo de series y películas de Netflix. Se va mañana
Protagonizada por Nicolas Cage, la película pone el foco en la valentía, el sacrificio y la esperanza en medio de la tragedia. Con una duración de 2 horas y 9 minutos, Las torres gemelas narra la historia de dos policías que quedan atrapados bajo los escombros del World Trade Center tras el ataque.
Lejos del tono político habitual del director, Oliver Stone apuesta por una mirada íntima y emocional, decisión que le valió el Premio a la libertad de expresión otorgado por el National Board of Review en 2006. La crítica destacó su potencia visual y carga emocional: A. O. Scott, de The New York Times definió la película como “visualmente esplendorosa y emocionalmente amplia”, mientras que Empire resaltó la capacidad del director para retratar la angustia estadounidense.
Netflix: de qué trata la película Las torres gemelas
La sinopsis oficial de la película Las torres gemelas versa: “Dos policías de los primeros en llegar al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 luchan por sobrevivir mientras sus familias enfrentan una incertidumbre mortal”.
El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros se estrellan contra las Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York. Dos policías, el sargento John McLoughlin (Nicolas Cage) y Will Jimeno (Michael Peña), intentarán ayudar a las personas afectadas por la tragedia.
Netflix: tráiler de la película Las torres gemelas
Reparto de Las torres gemelas, película de Netflix
- Nicolas Cage (John McLoughlin)
- Michael Peña (Will Jimeno)
- Maggie Gyllenhaal (Allison Jimeno)
- Maria Bello (Donna McLoughlin)
- Stephen Dorff (Scott Strauss)
- Jay Hernandez (Dominick Pezzulo)
- Michael Shannon (Dave Karnes)
- Frank Whaley (Chuck Sereika)
- Jon Bernthal (Christopher Amoroso)
- Morgan Flynn (Caitlin McLoughlin)
- Nick Damici (Lieutenant Kassimatis)
Dónde ver la película Las torres gemelas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las torres gemelas se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Las torres gemelas se puede ver en Paramount Plus y Kanopy.
- España: la película Las torres gemelas se puede ver en Netflix.
La película Las torres gemelas se va de Netflix este jueves 22 de enero de 2026.