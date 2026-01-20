Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, hay propuestas pensadas especialmente para el público adolescente y familiar que logran destacarse por su imaginación y despliegue visual. Ese es el caso de La escuela del bien y del mal, una película estrenada en 2022 que combina fantasía, aventura y un tono excéntrico ideal para quienes disfrutan de los mundos mágicos.
Netflix: la película de 2 horas y media con Charlize Theron en su papel más extraordinario
Charlize Theron es la protagonista de esta ficción de fantasía de Netflix. Está escondida en el catálogo de series y películas
Dirigida por Paul Feig, la película tiene una duración de 2 horas y 29 minutos y está basada en la exitosa saga de libros del escritor Soman Chainani, una serie épica que conquistó lectores en todo el mundo. La oferta de Netflix propone una mirada original sobre los cuentos de hadas, explorando la eterna lucha entre el bien y el mal desde una perspectiva moderna y visualmente impactante.
La trama sigue a dos adolescentes que son llevadas a una escuela mágica donde se forman los futuros héroes y villanos de los cuentos. A partir de allí, el relato se vuelve cada vez más oscuro, imaginativo y desafiante, mezclando momentos de humor, fantasía y escenas inquietantes que elevan la tensión narrativa.
El elenco es otro de los grandes atractivos de la producción. Charlize Theron se destaca con un papel central, acompañada por Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie y Kerry Washington. La crítica elogió especialmente el trabajo de Paul Feig en la construcción estética y tonal del film, así como su capacidad para crear un universo propio dentro del cine fantástico.
Con una puesta en escena colorida, momentos siniestros y una narrativa que equilibra diversión y oscuridad, La escuela del bien y del mal se consolida como una de las propuestas más originales de Netflix para el público joven.
Netflix: de qué trata la película La escuela del bien y del mal
Basada en la exitosa colección de libros de Soman Chainani, esta épica aventura sigue a dos mejores amigas transportadas a una escuela mágica para futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.
Charlize Theron es una glamurosa (aunque severa) maestra de villanos y Kerry Washington encarna a una alegre profesora de los futuros héroes de los cuentos en esta película fantástica ambientada en una escuela mágica.
Netflix: tráiler de la película La escuela del bien y del mal
Reparto de La escuela del bien y del mal
- Sophia Anne Caruso (Sophie)
- Sofia Wylie (Agatha)
- Charlize Theron (Lady Lesso)
- Kerry Washington (Profesora Dovey)
- Laurence Fishburne (School Master)
- Michelle Yeoh (Profesora Anemone)
- Jamie Flatters (Tedros)
- Kit Young (Rafal / Rhian)
- Peter Sarafinowicz (Yuba)
- Rob Delaney (Stefan)
- Mark Heap (Profesora Manley)
- Patti LuPone (Mrs. Deauville)
- Rachel Bloom (Honora)
Dónde ver La escuela del bien y del mal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La escuela del bien y del mal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La escuela del bien y del mal se puede ver en Netflix.
- España: la película La escuela del bien y del mal se puede ver en Netflix.