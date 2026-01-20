Netflix dispone de un catálogo de series y películas, repleto de opciones para todos los gustos que constantemente se renuevan. De la mano de una historia de mucho drama, acción y ritmo, una serie llega directamente desde Colombia para convertirse en la oferta más popular de toda la Argentina, por sobre todas las cosas, gracias al estreno de sus nuevos capítulos: La Reina del Flow.
Netflix y una serie que te pondrá la piel de gallina: es la número uno de Argentina
La serie no es nueva dentro del catálogo de Netflix, pero la llegada de nuevos capítulos la han vuelto un furor en el país
Cuando nos referimos a series y películas de producción latinoamericana que van llegando al catálogo de Netflix, probablemente estemos hablando de producciones argentinas, colombianas o brasileras, y es que ellas son las que más se destacan. Esta serie no es una novedad en la plataforma, y es que en la actualidad, y también en el pasado, se ha convertido en una de las opciones más reproducidas de este continente, rompiendo barreras y llegando a Europa.
Si hay algo que caracteriza a las series y películas colombianas disponibles en Netflix, es que su drama no tiene comparación alguna, pero también puntualmente sobre la serie, hay un punto muy diferenciador: no son para nada cortas. Esta emotiva oferta disponible en el catálogo mezcla la perfección del género dramático y de crímenes con el ritmo propio de la música que retrata la perfección su título.
En este 2026, esta serie tomó la decisión de renovar una nueva temporada más, llegando de esta manera a la tercera parte, teniendo que competir con 2 fases previas que están muy bien valoradas por los suscriptores y la crítica especializada. En este caso estamos hablando de la llegada de 65 nuevos capítulos al catálogo de Netflix, que le han permitido ser la oferta del momento en Argentina, pesar de que hasta el momento solo tiene habilitados 19 de ellos.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es la oferta colombiana más famosa de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La Reina del Flow
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie colombiana, La Reina del Flow centra su historia en: "Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia".
El estreno de la tercera temporada de la serie ha logrado conquistar por completo a los suscriptores de Netflix, amantes del drama.
Netflix: reparto de la serie La Reina del Flow
- Carolina Ramírez es Yeimy Montoya / Tammy Andrade
- Carlos Torres es Carlos "Charly Flow" Cruz
- Juan Manuel Restrepo es Erik "Pez Koi" Cruz Montoya
- Andrés Sandoval es Juan "Juancho" Camilo Mesa
- Adriana Arango es Ligia Martínez
- Lucho Velasco es Dúver "Manín" Cruz
- Mariana Gómez es Irma "El Huracán"
- Marcelo Dos Santos es Mike Rivera
- Mabel Moreno es Gema Granados
- Diana Wiswell es Catalina "Cata" Bedoya
- Pacho Rueda es "El Búho"
Dónde ver la serie La Reina del Flow, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La Reina del Flow se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La Reina del Flow se puede ver en Netflix.
- España: la serie La Reina del Flow se puede ver en Netflix.