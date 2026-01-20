Netflix y una serie que te pondrá la piel de gallina: es la número uno de Argentina

En este 2026, esta serie tomó la decisión de renovar una nueva temporada más, llegando de esta manera a la tercera parte, teniendo que competir con 2 fases previas que están muy bien valoradas por los suscriptores y la crítica especializada. En este caso estamos hablando de la llegada de 65 nuevos capítulos al catálogo de Netflix, que le han permitido ser la oferta del momento en Argentina, pesar de que hasta el momento solo tiene habilitados 19 de ellos.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es la oferta colombiana más famosa de la plataforma.

Embed - La Reina Del Flow | Trailer da temporada 01 | Legendado (Brasil) [HD]

Netflix: de qué trata la serie La Reina del Flow

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie colombiana, La Reina del Flow centra su historia en: "Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia".

El estreno de la tercera temporada de la serie ha logrado conquistar por completo a los suscriptores de Netflix, amantes del drama.

la reina del flow 2

Netflix: reparto de la serie La Reina del Flow

Carolina Ramírez es Yeimy Montoya / Tammy Andrade

Carlos Torres es Carlos "Charly Flow" Cruz

Juan Manuel Restrepo es Erik "Pez Koi" Cruz Montoya

Andrés Sandoval es Juan "Juancho" Camilo Mesa

Adriana Arango es Ligia Martínez

Lucho Velasco es Dúver "Manín" Cruz

Mariana Gómez es Irma "El Huracán"

Marcelo Dos Santos es Mike Rivera

Mabel Moreno es Gema Granados

Diana Wiswell es Catalina "Cata" Bedoya

Pacho Rueda es "El Búho"

Dónde ver la serie La Reina del Flow, según la zona geográfica