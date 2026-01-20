Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película de época basada en hechos reales y que dejó sin palabras a la crítica

Margot Robbie y Saoirse Ronan son las protagonistas de este drama de época de Netflix. Está entre las series y películas más aclamadas del cine internacional

Margot Robbie es la protagonista de esta película de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix tiene en su catálogo una de las producciones más aclamadas del cine internacional. El 20 de septiembre de 2025, llegó a la plataforma un intenso drama de época basado en hechos reales que reconstruye una de las historias más polémicas y fascinantes de la monarquía británica.

Se trata de la película británica Las dos reinas, dirigida por Josie Rourke y estrenada originalmente en 2018. A lo largo de sus dos horas de duración, este drama disponible en Netflix narra el enfrentamiento político y personal entre María Estuardo, reina de Escocia, y su prima Isabel I de Inglaterra, dos mujeres enfrentadas por la corona y el poder en un contexto histórico dominado por intrigas y traiciones.

Uno de los aspectos más llamativos del film es la licencia creativa que se toma su directora. Aunque en la historia real María Estuardo e Isabel I nunca llegaron a conocerse, Josie Rourke decide romper con el rigor histórico y recrear un encuentro cara a cara entre las dos primas rivales, separadas por la política, la religión y la geografía. Esta decisión narrativa aporta una fuerte carga dramática al relato.

En esta producción que se puede ver en Netflix, la cineasta construye una escena de alto impacto emocional para mostrar la vulnerabilidad y la fortaleza de ambas reinas en su lucha por el poder. Con actuaciones destacadas de Margot Robbie y Saoirse Ronan, Las dos reinas se consolida como una de las propuestas históricas más potentes dentro del catálogo de series y películas.

Netflix: tráiler de la película Las dos reinas

Netflix: de qué trata la película Las dos reinas

La sinopsis oficial de la película de Netflix versa: “María Estuardo y la reina Isabel I se enfrentan por el trono inglés en este drama de época con Saoirse Ronan y Margot Robbie”.

La película es un relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan), que se enfrentó a su prima Isabel I (Margot Robbie) cuando, al volver de Francia tras haber enviudado, reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.

Reparto de Las dos reinas, película de Netflix

  • Saoirse Ronan (María, Reina de Escocia)
  • Margot Robbie (Reina Isabel I)
  • Jack Lowden (Lord Darnley)
  • Joe Alwyn (Robert Dudley)
  • Gemma Chan (Elizabeth Hardwick)
  • Martin Compston (Conde de Bothwell)
  • Ismael Cruz Córdova (David Rizzio)
Dónde ver la película Las dos reinas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Las dos reinas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Las dos reinas (Mary queen of scots) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Las dos reinas se puede ver en Netflix.

