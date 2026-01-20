Netflix: la película de época basada en hechos reales y que dejó sin palabras a la crítica

las dos reinas- película

En esta producción que se puede ver en Netflix, la cineasta construye una escena de alto impacto emocional para mostrar la vulnerabilidad y la fortaleza de ambas reinas en su lucha por el poder. Con actuaciones destacadas de Margot Robbie y Saoirse Ronan, Las dos reinas se consolida como una de las propuestas históricas más potentes dentro del catálogo de series y películas.

Netflix: tráiler de la película Las dos reinas

Embed - MARÍA REINA DE ESCOCIA - Tráiler (Universal Pictures) - HD

Netflix: de qué trata la película Las dos reinas

La sinopsis oficial de la película de Netflix versa: “María Estuardo y la reina Isabel I se enfrentan por el trono inglés en este drama de época con Saoirse Ronan y Margot Robbie”.

La película es un relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan), que se enfrentó a su prima Isabel I (Margot Robbie) cuando, al volver de Francia tras haber enviudado, reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.

netflix-pelicula-las-dos-reinas

Reparto de Las dos reinas, película de Netflix

Saoirse Ronan (María, Reina de Escocia)

Margot Robbie (Reina Isabel I)

Jack Lowden (Lord Darnley)

Joe Alwyn (Robert Dudley)

Gemma Chan (Elizabeth Hardwick)

Martin Compston (Conde de Bothwell)

Ismael Cruz Córdova (David Rizzio)

netflix-pelicula-las-dos-reinas-film

Dónde ver la película Las dos reinas, según la zona geográfica