Netflix: es un éxito rotundo la serie española de 16 capítulos de dramas médicos

A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.

Netflix: de qué trata la serie Respira

La serie española Respira tiene 2 temporadas con 16 episodios. Biel es uno de los residentes que lleva unos meses dejándose la piel en un hospital público. Cientos de guardias, miles de horas, que apenas le dejan tiempo para su vida, todo con tal de convertirse en el mejor doctor.

respira

Lo que no se imagina es que en el hospital va a estallar una huelga total, sin servicios mínimos.

Los sanitarios se ven obligados a ello para tratar de concienciar a la población sobre su trabajo esencial y para protestar por todos los recortes intolerables que está sufriendo la sanidad pública. Pero Biel y los demás residentes no saben si secundar esa huelga que puede tener consecuencias fatales para los pacientes.

Y desde ese conflicto iremos conociendo a unos y otros en su día a día.

¿Quiénes son esos chicos jóvenes que se desviven en el hospital asumiendo una responsabilidad excesiva, y quiénes son esos adultos dispuestos a perderlo todo con tal de luchar por lo que creen?

Netflix: elenco de la serie Respira

Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro

Najwa Nimri como Patricia Segura

Blanca Suárez como Jésica Donoso

Manu Ríos como Biel de Felipe

Borja Luna como Néstor Moa

Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco

Xoán Fórneas como Enrique Quique

Abril Zamora como Neus

Ana Rayo como Leo

Marwa Bakhat como May

Blanca Martínez como Blanca

Tráiler de la serie Respira

Embed - Respira: Temporada 2 | Anuncio del estreno | Netflix España

Dónde ver la serie Respira, según la zona geográfica