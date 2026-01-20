Netflix: es un éxito rotundo la serie española de 16 capítulos de dramas médicos

Netflix tiene la serie española que fue sensación en el 2025, convirtiéndose en la más vista: 16 capítulos donde te mostrarán la crudeza de los hospitales; se trata de Respira.
El Joaquín Sorolla es ahora un hospital de gestión privada, desafiando las convicciones y principios de sus médicos. Más allá de salirse con la suya, Patricia (Najwa Nimri) continúa luchando contra su cáncer y creando un lazo cada vez más estrecho con Néstor (Borja Luna).
Jésica (Blanca Suárez) busca recuperar la confianza que le caracteriza, pero no puede decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) seguirá lidiando con las adicciones de su hijo, aunque Quique (Xóan Fórneas) encontrará en ella una aliada inesperada cuando la nueva dirección del centro lo lleve a tomar una decisión cuestionable.
A todo esto se suma la llegada de una prestigiosa oncóloga, Sophie (Rachel Lascar), decidida a poner patas arriba el hospital.
Netflix: de qué trata la serie Respira
La serie española Respira tiene 2 temporadas con 16 episodios. Biel es uno de los residentes que lleva unos meses dejándose la piel en un hospital público. Cientos de guardias, miles de horas, que apenas le dejan tiempo para su vida, todo con tal de convertirse en el mejor doctor.
Lo que no se imagina es que en el hospital va a estallar una huelga total, sin servicios mínimos.
Los sanitarios se ven obligados a ello para tratar de concienciar a la población sobre su trabajo esencial y para protestar por todos los recortes intolerables que está sufriendo la sanidad pública. Pero Biel y los demás residentes no saben si secundar esa huelga que puede tener consecuencias fatales para los pacientes.
Y desde ese conflicto iremos conociendo a unos y otros en su día a día.
¿Quiénes son esos chicos jóvenes que se desviven en el hospital asumiendo una responsabilidad excesiva, y quiénes son esos adultos dispuestos a perderlo todo con tal de luchar por lo que creen?
Netflix: elenco de la serie Respira
- Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro
- Najwa Nimri como Patricia Segura
- Blanca Suárez como Jésica Donoso
- Manu Ríos como Biel de Felipe
- Borja Luna como Néstor Moa
- Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco
- Xoán Fórneas como Enrique Quique
- Abril Zamora como Neus
- Ana Rayo como Leo
- Marwa Bakhat como May
- Blanca Martínez como Blanca
Tráiler de la serie Respira
Dónde ver la serie Respira, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- España: la serie Respira se puede ver en Netflix.