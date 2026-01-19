Netflix tiene las mejores series turcas, como por ejemplo esta excelente producción de 14 episodios que impacta y es un éxito, se trata de Club Estambul.
Netflix: la serie turca de 14 capítulos de época que es un éxito mundial
Netflix tiene las mejores series turcas, como por ejemplo esta excelente producción de 14 episodios que impacta y es un éxito
Club Estambul, nos traslada directamente hasta la capital de Turquía de los cosmopolita años cincuenta. Basada en una historia real, narra las vivencias de Matilda, una mujer con un pasado turbulento que trabaja en un club nocturno para reconectar con una hija adolescente y muy rebelde a la que no pudo criar.
Un drama ambientado en la Turquía cosmopolita de los años cincuenta que narra los sacrificios de una madre por recuperar la relación con su hija.
La relación entre madre e hija es de lo más complicada y Matilda hace todo lo posible por evitar que la rebeldía de su hija y sus malas compañías consigan que termine en prisión, tal y como le ocurrió a ella.
De hecho, el pasado de la protagonista y cómo llegó a la cárcel será otro de los puntos clave en esta primera temporada de la serie.
Entre tanto y con el fin de reconectar con su hija, Matilda comienza a trabajar en un club nocturno que le traerá muchos quebraderos de cabeza, gran parte de ellos relacionados con la vida sentimental de Rashel, a la que intentará guiar.
Netflix: de qué trata la serie Club Estambul
Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.
Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exigencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.
Netflix: reparto de la serie Club Estambul
- Gokce Bahadir
- Bar Arduc
- Salih Bademci
- Frat Tan
- Metin Akdulger
- Asude Kalebek
Tráiler de la serie Club Estambul
Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la serie Club Estambul se puede ver en Netflix.