Netflix: la serie turca de 14 capítulos de época que es un éxito mundial

La relación entre madre e hija es de lo más complicada y Matilda hace todo lo posible por evitar que la rebeldía de su hija y sus malas compañías consigan que termine en prisión, tal y como le ocurrió a ella.

De hecho, el pasado de la protagonista y cómo llegó a la cárcel será otro de los puntos clave en esta primera temporada de la serie.

Entre tanto y con el fin de reconectar con su hija, Matilda comienza a trabajar en un club nocturno que le traerá muchos quebraderos de cabeza, gran parte de ellos relacionados con la vida sentimental de Rashel, a la que intentará guiar.

Netflix: de qué trata la serie Club Estambul

Club Estambul, es una serie drama que se ambienta en la Turquía de la década de los 50. La historia sigue a Matilda, una mujer, que tras salir de prisión, empieza a trabajar en un famoso y conflictivo club nocturno.

Con la meta de conseguir así dinero rápido, intenta llevar lo mejor que puede las exigencias de su jefe mientras que descubre que tiene una hija llamada Rashel a la que trata de acercarse para recuperar el tiempo perdido y para protegerla.

Netflix: reparto de la serie Club Estambul

Gokce Bahadir

Bar Arduc

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdulger

Asude Kalebek

Tráiler de la serie Club Estambul

Netflix: dónde ver la serie Club Estambul, según la zona geográfica