Netflix arrasa con la apocalíptica película española con Mario Casas

En la película Bird Box Barcelona veremos como un grupo de personajes luchan por sobrevivir a una “presencia” o un “ser”, nunca quedará claro, que les atormenta mentalmente llegando a poseer su voluntad hasta hacer que ellos mismos terminen con su vida.

Netflix: de qué trata la película Bird Box Barcelona

La reseña de la película Bird Box Barcelona cuenta que el mundo se ha sumido en el mayor caos de su historia. Unas misteriosas criaturas se han hecho con el control de la Tierra y ha obligado a que la humanidad no pueda utilizar la vista para sobrevivir.

En medio de esta locura, Sebastián (Mario Casas) y su hija pequeña Anna, tratan de pasar día a día en las desoladas calles de Barcelona. Para poder sobrevivir trazarán unas alianzas con otros supervivientes y poder hacer frente a estas temerarias criaturas, sin embargo, una nueva amenaza les acecha en la oscuridad.

Netflix: reparto de la película Bird Box Barcelona

Mario Casas

Georgina Campbell

Diego Calva

Alejandra Howard

Naila Schuberth

Tráiler de la película Bird Box Barcelona

Embed - Bird Box Barcelona | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película Bird Box Barcelona, según la zona geográfica