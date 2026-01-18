Netflix arrasa con la apocalíptica película española con Mario Casas

Netflix es un éxito monumental con la apocalíptica película española en la que brilla Mario Casas. Una historia fascinante y llena de suspenso, se trata de Bird Box Barcelona.
Luego de la llegada de una misteriosa presencia que está destruyendo la población mundial, Sebastián (Mario Casas) comienza un viaje de supervivencia a través de las desiertas calles de Barcelona.
En su camino se encontrará con otros supervivientes con los que formará alianzas inciertas para intentar escapar de la ciudad a un refugio seguro para tratar de sobrevivir, pronto se darán cuenta de las cosas no son lo que parecen y que hay una nueva e inesperada amenaza aún más peligrosa.
En la película Bird Box Barcelona veremos como un grupo de personajes luchan por sobrevivir a una “presencia” o un “ser”, nunca quedará claro, que les atormenta mentalmente llegando a poseer su voluntad hasta hacer que ellos mismos terminen con su vida.
Netflix: de qué trata la película Bird Box Barcelona
La reseña de la película Bird Box Barcelona cuenta que el mundo se ha sumido en el mayor caos de su historia. Unas misteriosas criaturas se han hecho con el control de la Tierra y ha obligado a que la humanidad no pueda utilizar la vista para sobrevivir.
En medio de esta locura, Sebastián (Mario Casas) y su hija pequeña Anna, tratan de pasar día a día en las desoladas calles de Barcelona. Para poder sobrevivir trazarán unas alianzas con otros supervivientes y poder hacer frente a estas temerarias criaturas, sin embargo, una nueva amenaza les acecha en la oscuridad.
Netflix: reparto de la película Bird Box Barcelona
- Mario Casas
- Georgina Campbell
- Diego Calva
- Alejandra Howard
- Naila Schuberth
Tráiler de la película Bird Box Barcelona
Dónde ver la película Bird Box Barcelona, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Bird Box Barcelona se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Bird Box Barcelona se puede ver en Netflix.
- España: la película Bird Box Barcelona se puede ver en Netflix.