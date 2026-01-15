Se sabe que la dupla Netflix y José Coronado son una dupla imbatible desde hace tiempo; con esta divertida comedia española lo vuelven a ratificar, se trata de la cinta La familia perfecta.
Netflix y José Coronado: la dupla imbatible que brillan con una divertida comedia española
Se sabe que la dupla Netflix y José Coronado son una dupla imbatible desde hace tiempo; con esta divertida comedia española lo vuelven a ratificar
Lucía cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control. Desde que se casó, volcó todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia ideal. Pero todo comienza a derrumbarse el día que aparece Sara, la novia de su hijo; una chica joven, libre y deslenguada y, con ella, una familia política muy diferente a la idea que Lucía siempre soñó para para su hijo.
A partir de ese momento, Lucía descubrirá que la familia perfecta no era exactamente lo que ella pensaba.
Netflix: de qué trata la película La familia perfecta
La reseña de Netflix de la película La familia perfecta cuenta la historia de Lucía (Belén Rueda), una mujer de un barrio pijo de Madrid que lleva toda su vida dedicándose a su marido e hijo y creyendo llevar una vida perfecta: con sus lujos, sus cuidados de belleza y sus amigas ricachonas.
Sin embargo, todo cambia cuando conoce a la novia y futura prometida de su hijo Pablo (Gonzalo Ramos). Y es que Sara (Carolina Yuste) proviene de una familia más bien humilde y trabajadora, todo lo contrario a la suya.
A partir de ese momento, Sara hará todo lo imposible porque esa boda no se lleve a cabo, pero por el camino se dará cuenta de que esa vida perfecta que siempre soñó no es lo que realmente necesitaba para ser feliz.
Netflix: elenco de la película La familia perfecta
- Belén Rueda
- José Coronado
- Gonzalo de Castro
- Carolina Yuste
Tráiler de la película La familia perfecta
Dónde ver la película La familia perfecta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La familia perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La familia perfecta se puede ver en Netflix.
- España: la película La familia perfecta se puede ver en Netflix.