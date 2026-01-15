Netflix y José Coronado: la dupla imbatible que brillan con una divertida comedia española

Netflix: de qué trata la película La familia perfecta

La reseña de Netflix de la película La familia perfecta cuenta la historia de Lucía (Belén Rueda), una mujer de un barrio pijo de Madrid que lleva toda su vida dedicándose a su marido e hijo y creyendo llevar una vida perfecta: con sus lujos, sus cuidados de belleza y sus amigas ricachonas.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a la novia y futura prometida de su hijo Pablo (Gonzalo Ramos). Y es que Sara (Carolina Yuste) proviene de una familia más bien humilde y trabajadora, todo lo contrario a la suya.

A partir de ese momento, Sara hará todo lo imposible porque esa boda no se lleve a cabo, pero por el camino se dará cuenta de que esa vida perfecta que siempre soñó no es lo que realmente necesitaba para ser feliz.

Netflix: elenco de la película La familia perfecta

Belén Rueda

José Coronado

Gonzalo de Castro

Carolina Yuste

Tráiler de la película La familia perfecta

