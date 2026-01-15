Netflix: el aclamado thriller de terror de 8 capítulos que impacta en todo el mundo

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Ratched se consolidó como una de las propuestas más impactantes del thriller y el terror psicológico de los últimos años. Estrenada a nivel mundial en 2020, la ficción se convirtió rápidamente en una de las producciones más comentadas por su estética perturbadora y su atmósfera inquietante.
Está entre las series y películas más impactantes de Netflix: un thriller de terror psicológico oscuro, elegante y aclamado por la crítica
La serie cuenta con 8 capítulos y está basada en una novela que reimagina el origen de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. Protagonizada por Sarah Paulson, Ratched construye un relato psicológico intenso, elegante y macabro, que explora los límites de la mente humana y el lado más oscuro del poder.
El reconocimiento de la crítica y de la industria no tardó en llegar. La producción fue nominada a importantes premios, entre ellos tres Globos de Oro y un Emmy, consolidándose como uno de los mejores relatos de terror psicológico de los últimos cinco años. Daniel Kurland, de Bloody Disgusting, la definió como “una serie macabra que es absolutamente deliciosa y en la que cada plano es una obra de arte”.
En la misma línea, Drew Taylor, de Collider, destacó que, “viéndolo como lo que es; un thriller de terror chispeante, impactante, elegante y febril; Ratched funciona maravillosamente”, resaltando además el compromiso total del elenco en cada escena.
Netflix: de qué trata la serie Ratched
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ratched versa: “Una mujer perturbada con un pasado inquietante se convierte en una de las villanas más emblemáticas. Atrévete a explorar la mente de una sociópata: la enfermera Ratched”.
En 1947, Mildred (Sarah Paulson) llega a Carolina del Norte en busca de empleo en un hospital psiquiátrico donde nuevos e inquietantes experimentos han iniciado con la mente humana. En una misión clandestina, Mildred se presenta como la imagen perfecta de lo que una enfermera dedicada debería de ser.
Mientras la vida da muchas vueltas, ella comienza a infiltrarse en el sistema de cuidado de la salud mental, el estilizado exterior de Mildred esconde una creciente oscuridad que se ha mantenido escondida por mucho tiempo, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen.
Netflix: tráiler de la serie Ratched
Reparto de Ratched, serie de Netflix
- Sarah Paulson como Mildred Ratched
- Finn Wittrock como Edmund Tolleson
- Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs
- Jon Jon Briones como Dr. Richard Hannover
- Charlie Carver como Huck Finnigan
- Judy Davis como Betsy Bucket
- Sharon Stone como Lenore Hortense Osgood
- Corey Stoll como Charles Wainwright
- Vincent D'Onofrio como el gobernador George Milburn
- Alice Englert como la enfermera Dolly
- Amanda Plummer como Louise
Dónde ver la serie Ratched, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ratched se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rartched se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ratched se puede ver en Netflix.