Netflix: el aclamado thriller de terror de 8 capítulos que impacta en todo el mundo

ratched 2

En la misma línea, Drew Taylor, de Collider, destacó que, “viéndolo como lo que es; un thriller de terror chispeante, impactante, elegante y febril; Ratched funciona maravillosamente”, resaltando además el compromiso total del elenco en cada escena.

Netflix: de qué trata la serie Ratched

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Ratched versa: “Una mujer perturbada con un pasado inquietante se convierte en una de las villanas más emblemáticas. Atrévete a explorar la mente de una sociópata: la enfermera Ratched”.

ratched 1

En 1947, Mildred (Sarah Paulson) llega a Carolina del Norte en busca de empleo en un hospital psiquiátrico donde nuevos e inquietantes experimentos han iniciado con la mente humana. En una misión clandestina, Mildred se presenta como la imagen perfecta de lo que una enfermera dedicada debería de ser.

Mientras la vida da muchas vueltas, ella comienza a infiltrarse en el sistema de cuidado de la salud mental, el estilizado exterior de Mildred esconde una creciente oscuridad que se ha mantenido escondida por mucho tiempo, revelando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen.

Netflix: tráiler de la serie Ratched

Embed - Ratched (en ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Ratched, serie de Netflix

Sarah Paulson como Mildred Ratched

Finn Wittrock como Edmund Tolleson

Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs

Jon Jon Briones como Dr. Richard Hannover

Charlie Carver como Huck Finnigan

Judy Davis como Betsy Bucket

Sharon Stone como Lenore Hortense Osgood

Corey Stoll como Charles Wainwright

Vincent D'Onofrio como el gobernador George Milburn

Alice Englert como la enfermera Dolly

Amanda Plummer como Louise

Dónde ver la serie Ratched, según la zona geográfica