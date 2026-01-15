El catálogo de series y películas de Netflix dispone de cientos de opciones para poder disfrutar, de todos los gustos. Con un relato basado en una reconocida obra literaria, una serie está destacándose en la plataforma, de la mano de una historia que combina el drama, crimen, suspenso y misterio de la mejor manera, todo en tan solo 6 capítulos: El caso Hartung.
Está en Netflix, tiene 6 capítulos y su historia está envuelta en un sinfín de engaños
La serie supo convertirse en un verdadero furor en Netflix al momento de su estreno, y en la actualidad, aparece entre las más recomendadas
Hay países europeos que se destacan en el catálogo de series y películas de Netflix por temáticas o géneros en el que parecen especializados, como lo son las producciones danesas y sus ofertas criminales. Esta serie se convirtió en una de las opciones más completas del género dramático, aprovechando los escenarios sombríos y muchos elementos que otorgaron crudeza a la historia de la plataforma.
Hay varios puntos que llevaron a que la serie sea una de las principales recomendaciones del género, motivado en parte por las valoraciones de la crítica especializada, y uno de ellos fue la química entre los protagonistas. 6 capítulos le bastaron para romperla toda dentro del catálogo de Netflix, y es que a pesar de no ser una historia nueva, logró convertirse en un ícono dentro de las opciones del género.
La serie fue un verdadero éxito mundial dentro del catálogo de series y películas de Netflix, llegando a ser en más de 50 países la oferta más vista del género, especialmente en Estados Unidos y América Latina. Esto no quedó en algo de la plataforma, sino que el relato danés representó un enorme crecimiento en la venta de los libros en los que se basó la historia.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces se posicionó como una de las ofertas más exitosas de producción danesa y del género.
Netflix: de qué trata la serie El caso Hartung
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta adictiva serie de seis capítulos, El caso Hartung centra su historia en: "Encuentran una muñeca de castañas en la escena de un brutal asesinato. A partir de esta pista, dos detectives van en busca del asesino vinculado a una niña desaparecida".
La serie es una de las ofertas de suspenso y misterio más atrapante de todo Netflix, y tiene apenas 6 capítulos.
Reparto de El caso Hartung, serie de Netflix
- Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung.
- Danica Curcic como Naia Thulin.
- David Dencik como Simon Genz.
- Iben Dorner como Rosa Hartung.
- Liva Forsberg como Le Thulin.
- Mikkel Følsgaard as Mark Hess.
- Ali Kazim como Nehru.
- Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung.
Dónde ver El caso Hartung según la zona geográfica
- España: la serie El caso Hartung se puede ver en Netflix
- Latinoamérica: la serie El caso Hartung se puede ver en Netflix
- Estados Unidos: la serie The Chesnut man se puede ver en Netflix