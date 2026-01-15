Está en Netflix, tiene 6 capítulos y su historia está envuelta en un sinfín de engaños

La serie fue un verdadero éxito mundial dentro del catálogo de series y películas de Netflix, llegando a ser en más de 50 países la oferta más vista del género, especialmente en Estados Unidos y América Latina. Esto no quedó en algo de la plataforma, sino que el relato danés representó un enorme crecimiento en la venta de los libros en los que se basó la historia.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces se posicionó como una de las ofertas más exitosas de producción danesa y del género.

Netflix: de qué trata la serie El caso Hartung

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta adictiva serie de seis capítulos, El caso Hartung centra su historia en: "Encuentran una muñeca de castañas en la escena de un brutal asesinato. A partir de esta pista, dos detectives van en busca del asesino vinculado a una niña desaparecida".

La serie es una de las ofertas de suspenso y misterio más atrapante de todo Netflix, y tiene apenas 6 capítulos.

Reparto de El caso Hartung, serie de Netflix

Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung.

Danica Curcic como Naia Thulin.

David Dencik como Simon Genz.

Iben Dorner como Rosa Hartung.

Liva Forsberg como Le Thulin.

Mikkel Følsgaard as Mark Hess.

Ali Kazim como Nehru.

Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung.

