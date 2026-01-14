Netflix tuvo un excelente año en el 2025 con series y películas de primer nivel en su catálogo, con historias para todos los gustos. Desde Gran Bretaña llegó a la plataforma lo que ha sido considerada como una de las mejores series basadas en obras literarias del último año, y es que además de esto, el relato se inspira en hechos reales y se compone de 9 capítulos: Dept. Q.
Está en Netflix, tiene 9 capítulos y está inspirada en hechos reales
La serie es una de las ofertas basadas en obras literarias con más reproducciones en Netflix durante todo el 2025
Las producciones británicas que llegan al catálogo de series y películas de Netflix, siempre se han destacado con ofertas principalmente del género policial o de suspenso, siendo de las más buscadas por los suscriptores. Esta serie es verdaderamente completa, con un relato corto e intenso, y muchos la han valorado por contar con un particular humor negro, particularmente del protagonista.
A pesar de que al momento del estreno, la serie fue víctima de un error técnico de Netflix que no mostraba la oferta en el catálogo de varias regiones del mundo, no tardó nada en volverse top mundial. 9 capítulos en una sola temporada fue más que suficiente para destacarse dentro del género criminal, y llegar a ser uno de los relatos basados en obras literarias más reproducidos de todo el 2025.
En tan solo dos semanas, la serie juntó tal cantidad de reproducciones que logró posicionarse como la oferta de habla inglesa más vista del mundo en todo el catálogo de series y películas de Netflix. España, México y Argentina fueron de los 3 países donde mejor le fue al relato policial, muy recomendada por la crítica especializada.
Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces es una de las historias británicas con más reproducciones de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Dept. Q
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 9 capítulos, Dept Q centra su historia en: "Un grosero pero brillante detective se convierte en jefe de un nuevo departamento de policía, donde trabaja en los casos sin resolver de Edimburgo... con un equipo de inadaptados".
La serie logró posicionarse como una de las ofertas más reproducidas de Netflix durante todo el 2025.
Reparto de Dept. Q, serie de Netflix
- Matthew Goode como Carl Morck
- Kelly Macdinald como Dra. Rachel Irving
- Chloe Pirrie como Merritt Lingard
- Alexej Manvelov como Akram Salim
- Leah Byrne como Rose
- Mark Bonnar como Stephen
- Jamie Sives como DS Hardy
- Shirley Henderson como Claire Marsh
Dónde ver la serie Dept. Q, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dept. Q se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dept. Q se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dept. Q se puede ver en Netflix.