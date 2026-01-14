Está en Netflix, tiene 9 capítulos y está inspirada en hechos reales

En tan solo dos semanas, la serie juntó tal cantidad de reproducciones que logró posicionarse como la oferta de habla inglesa más vista del mundo en todo el catálogo de series y películas de Netflix. España, México y Argentina fueron de los 3 países donde mejor le fue al relato policial, muy recomendada por la crítica especializada.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces es una de las historias británicas con más reproducciones de toda la plataforma.

Embed - Dept. Q | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Dept. Q

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 9 capítulos, Dept Q centra su historia en: "Un grosero pero brillante detective se convierte en jefe de un nuevo departamento de policía, donde trabaja en los casos sin resolver de Edimburgo... con un equipo de inadaptados".

La serie logró posicionarse como una de las ofertas más reproducidas de Netflix durante todo el 2025.

dept q 2

Reparto de Dept. Q, serie de Netflix

Matthew Goode como Carl Morck

Kelly Macdinald como Dra. Rachel Irving

Chloe Pirrie como Merritt Lingard

Alexej Manvelov como Akram Salim

Leah Byrne como Rose

Mark Bonnar como Stephen

Jamie Sives como DS Hardy

Shirley Henderson como Claire Marsh

Dónde ver la serie Dept. Q, según la zona geográfica