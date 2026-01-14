Taskaree: La red del contrabando ya se encuentra disponible en Netflix desde el 14 de enero de 2026 y se suma al catálogo de series y películas internacionales con una propuesta intensa que combina thriller y drama.
Netflix lanza un thriller criminal que no da respiro: 7 capítulos de suspenso total
Es un thriller criminal de la India creado para Netflix que se acaba de sumar al catálogo de series y películas del 2026
Creada por Neeraj Pandey y dirigida por Raghav Jairath, esta serie hecha en la India pone el foco en problemáticas reales vinculadas al contrabando internacional y a las complejas operaciones que se desarrollan en los aeropuertos indios. A lo largo de sus 7 capítulos, la oferta de Netflix expone los riesgos, las tensiones y las decisiones límite que enfrentan los equipos encargados de combatir redes criminales altamente organizadas.
Con un enfoque realista y un ritmo sostenido, Taskaree: La red del contrabando se posiciona como una de las apuestas más sólidas de Netflix para quienes buscan series y películas cargadas de suspenso, acción y contenido basado en hechos plausibles.
Netflix: de qué trata la serie Taskaree: La red del contrabando
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Taskaree: La red del contrabando versa: “Un agente de aduanas y su equipo se enfrentan a un famoso contrabandista que dirige una poderosa organización criminal, pero una serie de obstáculos inesperados amenazan su misión”.
La serie sigue a un grupo de agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional de Mumbai, liderados por Arjun Meena, que integran una unidad especial elegida por su honestidad y compromiso. Su trabajo los enfrenta a situaciones límite, donde cada decisión puede tener consecuencias graves.
El equipo debe desmantelar una red internacional de contrabando comandada por el poderoso Bada Chaudhary, cuyas operaciones se extienden por varios países. La tensión aumenta cuando se pone en marcha la Operación Longshot, una ofensiva que obliga a los agentes a ir más allá de las reglas en una carrera constante contra el tiempo.
Netflix: tráiler de la serie Taskaree: La red del contrabando
Reparto de Taskaree: La red del contrabando, serie de Netflix
- Emraan Hashmi
- Sharad Kelkar
- Zoya Afroz
- Freddy Daruwala
- Anurag Sinha
- Nandish Singh
- Amruta Khanvilkar
- Anuja Sathe
- Veerendra Saxena
- Sumit Nijhawan
- Krishan Tandon
Dónde ver la serie Taskaree: La red del contrabando, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Taskaree: La red del contrabando se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Taskaree: La red del contrabando se puede ver en Netflix.
- España: la serie Taskaree: La red del contrabando se puede ver en Netflix.