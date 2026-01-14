Netflix lanza un thriller criminal que no da respiro: 7 capítulos de suspenso total

Taskaree La red del contrabando (1)

Netflix: de qué trata la serie Taskaree: La red del contrabando

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Taskaree: La red del contrabando versa: “Un agente de aduanas y su equipo se enfrentan a un famoso contrabandista que dirige una poderosa organización criminal, pero una serie de obstáculos inesperados amenazan su misión”.

Taskaree La red del contrabando (2)

La serie sigue a un grupo de agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional de Mumbai, liderados por Arjun Meena, que integran una unidad especial elegida por su honestidad y compromiso. Su trabajo los enfrenta a situaciones límite, donde cada decisión puede tener consecuencias graves.

El equipo debe desmantelar una red internacional de contrabando comandada por el poderoso Bada Chaudhary, cuyas operaciones se extienden por varios países. La tensión aumenta cuando se pone en marcha la Operación Longshot, una ofensiva que obliga a los agentes a ir más allá de las reglas en una carrera constante contra el tiempo.

Netflix: tráiler de la serie Taskaree: La red del contrabando

Embed - Taskaree: The Smuggler’s Web | Official Teaser | Emraan Hashmi, Neeraj Pandey | Netflix India

Reparto de Taskaree: La red del contrabando, serie de Netflix

Emraan Hashmi

Sharad Kelkar

Zoya Afroz

Freddy Daruwala

Anurag Sinha

Nandish Singh

Amruta Khanvilkar

Anuja Sathe

Veerendra Saxena

Sumit Nijhawan

Krishan Tandon

Dónde ver la serie Taskaree: La red del contrabando, según la zona geográfica