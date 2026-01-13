Netflix dispone de un catálogo de series y películas desbordado de opciones para todos los gustos, con una interesante variedad. Una serie asiática vuelve a dar que hablar entre los suscriptores, con una de las historias más sombrías que nos podemos encontrar dentro de la plataforma, y este drama apenas se compone de 21 capítulos en total: La chica nueva.
Netflix: tiene 21 capítulos y nadie se la quiere perder
La serie es una de las grandes novedades asiáticas en el catálogo de Netflix y es que no para de sumar reproducciones
Las series y películas que llegan desde Asia, son las ofertas tendencia dentro del catálogo de Netflix, y no hay que limitarse solo a las coreanas, porque las producciones tailandesas vienen en alza con sus relatos. La serie de la que todo el mundo habla es un drama con tintes muy sombríos que estalló en las últimas semanas, destacándose entre las principales recomendaciones del género en la plataforma.
Estamos al frente de una serie realmente destacada dentro de Netflix, y es que los suscriptores aseguran que es una historia que va mucho más allá que un simple drama, y se debe a sus elementos que la vuelven sombría e inquietante. Dentro del catálogo de series y películas, aparece como una de aquellas no apta para menores de edad, por presentar escenas de violencia, con lenguaje inapropiado y hasta referirse al suicidio.
La serie tailandesa tiene un total de 21 capítulos, dividido a lo largo de dos temporadas, y se ha convertido en uno de los dramas más recomendados del catálogo de series y películas de Netflix, a pesar de no ser nueva. Muchos la consideran una de las sorpresas del año, y es que en los últimos días ha levantado la cantidad de reproducciones a niveles más que destacados.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces aparece como una de las ofertas asiáticas más elegidas del año en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La chica nueva
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie tailandesa que todo el mundo está viendo, La chica nueva centra su historia en: "Una chica lista y misteriosa llamada Nanno va de escuela en escuela exponiendo mentiras y maldades de alumnos y docentes".
La serie tailandesa viene sorprendiendo entre los dramas asiáticos, compitiendo con los coreanos, las estrellas de Netflix.
Netflix: reparto de la serie La chica nueva
- Chicha "Kitty" Amatayakul como Nanno
- Teeradon "James" Supapunpinyo como Nanai
- Penpak Sirikul como Ms. Naruemon
- Patricia Good como Minnie
- Phantira "Minnie" Pipityakorn como Jane
- Ploy Sornarin como Junko
- Yarinda Bunnag como Wan
- Thanavate Siriwattanagul como Sr. Win
- Pajaree Nanpinit como Meaw
- Thitinan Khlangphet como Taew
- Claudia Chakrabandhu como Srta. Aum
Dónde ver la serie La chica nueva, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La chica nueva se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Girl from Nowhere se puede ver en Netflix.
- España: La chica nueva se puede ver en Netflix.