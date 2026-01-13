Netflix: tiene 21 capítulos y nadie se la quiere perder

La serie tailandesa tiene un total de 21 capítulos, dividido a lo largo de dos temporadas, y se ha convertido en uno de los dramas más recomendados del catálogo de series y películas de Netflix, a pesar de no ser nueva. Muchos la consideran una de las sorpresas del año, y es que en los últimos días ha levantado la cantidad de reproducciones a niveles más que destacados.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces aparece como una de las ofertas asiáticas más elegidas del año en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie La chica nueva

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie tailandesa que todo el mundo está viendo, La chica nueva centra su historia en: "Una chica lista y misteriosa llamada Nanno va de escuela en escuela exponiendo mentiras y maldades de alumnos y docentes".

La serie tailandesa viene sorprendiendo entre los dramas asiáticos, compitiendo con los coreanos, las estrellas de Netflix.

Netflix: reparto de la serie La chica nueva

Chicha "Kitty" Amatayakul como Nanno

Teeradon "James" Supapunpinyo como Nanai

Penpak Sirikul como Ms. Naruemon

Patricia Good como Minnie

Phantira "Minnie" Pipityakorn como Jane

Ploy Sornarin como Junko

Yarinda Bunnag como Wan

Thanavate Siriwattanagul como Sr. Win

Pajaree Nanpinit como Meaw

Thitinan Khlangphet como Taew

Claudia Chakrabandhu como Srta. Aum

Dónde ver la serie La chica nueva, según la zona geográfica