Netflix: es de 8 capítulos, subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites

Estrenada en 2020, Freud es una producción austríaca dirigida por Marvin Kren, quien además la creó junto a Benjamin Hessler y Stefan Brunner. La serie está inspirada en la figura de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y propone una mirada ficcional que mezcla crimen, misterio y elementos históricos a lo largo de 8 capítulos.

Las críticas han sido mayormente positivas dentro y fuera de Netflix. Si bien el comienzo puede resultar confuso y desafiante, la trama gana fuerza con el correr de los capítulos y termina consolidándose como un intenso thriller psicológico, ideal para quienes buscan series y películas diferentes y no tienen miedo de adentrarse en los rincones más oscuros de la mente.