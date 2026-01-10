Netflix cuenta con un amplio catálogo de series y películas ideales para quienes disfrutan del suspenso y las historias que incomodan. Dentro de esa oferta se destaca Freud, una miniserie perturbadora y subida de tono que se convirtió en una opción perfecta para maratonear, atrapando a miles de suscriptores con su clima denso y su enfoque psicológico.
Netflix: es de 8 capítulos, subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites
La plataforma de series y películas de Netflix deleita a los suscriptores con este thriller psicológico lleno de escenas subidas de tono
Estrenada en 2020, Freud es una producción austríaca dirigida por Marvin Kren, quien además la creó junto a Benjamin Hessler y Stefan Brunner. La serie está inspirada en la figura de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y propone una mirada ficcional que mezcla crimen, misterio y elementos históricos a lo largo de 8 capítulos.
Las críticas han sido mayormente positivas dentro y fuera de Netflix. Si bien el comienzo puede resultar confuso y desafiante, la trama gana fuerza con el correr de los capítulos y termina consolidándose como un intenso thriller psicológico, ideal para quienes buscan series y películas diferentes y no tienen miedo de adentrarse en los rincones más oscuros de la mente.
Netflix: de qué trata la serie Freud
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Freud versa: “Mientras lucha por hacer despegar su carrera y alimenta su interés en la cocaína, Freud termina involucrado en un cruento crimen y en una fascinante sesión espiritista”.
El joven Sigmund Freud (Robert Finster) investiga varias desapariciones y asesinatos en la Viena de finales del siglo XIX. Mientras tanto, él, una médium psíquica (Ella Rumpf) y un detective (Georg Friedrich) se enredan en una conspiración oculta.
Por su parte, Freud deberá enfrentarse a las críticas que reciben sus teorías sobre el subconsciente y la sexualidad en esta miniserie de 8 episodios que no podrás de ver, pero que al mismo tiempo te helará la sangre.
Netflix: tráiler de la serie Freud
Reparto de Freud, serie de Netflix
- Robert Finster
- Ella Rumpf
- Georg Friedrich
- Christoph Krutzler
- Brigitte Kren
- Anja Hochmair
- Jiri Vales
Dónde ver la serie Freud, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Freud se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Freud se puede ver en Netflix.
- España: la serie Freud se puede ver en Netflix.