Netflix: es de 8 capítulos, subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites

La plataforma de series y películas de Netflix deleita a los suscriptores con este thriller psicológico lleno de escenas subidas de tono

Antonella Prandina
Ella Rumpf es la protagonista de esta serie subida de tono de Netflix.

Netflix cuenta con un amplio catálogo de series y películas ideales para quienes disfrutan del suspenso y las historias que incomodan. Dentro de esa oferta se destaca Freud, una miniserie perturbadora y subida de tono que se convirtió en una opción perfecta para maratonear, atrapando a miles de suscriptores con su clima denso y su enfoque psicológico.

Estrenada en 2020, Freud es una producción austríaca dirigida por Marvin Kren, quien además la creó junto a Benjamin Hessler y Stefan Brunner. La serie está inspirada en la figura de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y propone una mirada ficcional que mezcla crimen, misterio y elementos históricos a lo largo de 8 capítulos.

Las críticas han sido mayormente positivas dentro y fuera de Netflix. Si bien el comienzo puede resultar confuso y desafiante, la trama gana fuerza con el correr de los capítulos y termina consolidándose como un intenso thriller psicológico, ideal para quienes buscan series y películas diferentes y no tienen miedo de adentrarse en los rincones más oscuros de la mente.

Netflix: de qué trata la serie Freud

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Freud versa: “Mientras lucha por hacer despegar su carrera y alimenta su interés en la cocaína, Freud termina involucrado en un cruento crimen y en una fascinante sesión espiritista”.

El joven Sigmund Freud (Robert Finster) investiga varias desapariciones y asesinatos en la Viena de finales del siglo XIX. Mientras tanto, él, una médium psíquica (Ella Rumpf) y un detective (Georg Friedrich) se enredan en una conspiración oculta.

Por su parte, Freud deberá enfrentarse a las críticas que reciben sus teorías sobre el subconsciente y la sexualidad en esta miniserie de 8 episodios que no podrás de ver, pero que al mismo tiempo te helará la sangre.

Netflix: tráiler de la serie Freud

Reparto de Freud, serie de Netflix

  • Robert Finster
  • Ella Rumpf
  • Georg Friedrich
  • Christoph Krutzler
  • Brigitte Kren
  • Anja Hochmair
  • Jiri Vales

Dónde ver la serie Freud, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Freud se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Freud se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Freud se puede ver en Netflix.

