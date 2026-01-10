Netflix abrió el 2026 con la comedia romántica más pasional y divertida: tiene solo 8 capítulos

Netflix sumó a su catálogo de series y películas una propuesta fresca y atrapante con Amor de oficina, la comedia romántica mexicana que se estrenó el 1 de enero de 2026 y rápidamente se ubicó entre lo más visto de la plataforma. Con 8 capítulos, combina romance, ambición y humor.
Creada y dirigida por Carolina Rivera, la serie narra el vínculo prohibido entre una empleada ambiciosa, interpretada por Ana González Bello, y el carismático hijo del dueño de una empresa de ropa interior. Ambos se ven envueltos en una inesperada competencia por quedarse con el puesto de CEO, mientras una noche de anonimato desata una relación que complica aún más el juego de poder y sentimientos.
Las críticas han sido muy favorables. Álvaro Cueva, de Diario Milenio, destacó que “Amor de oficina es la serie perfecta: chistosa, emocionante, telenovelera y con un reparto excelente”, mientras que Joel Keller, de Decider, la definió como “una vuelta de tuerca desenfadada y divertida al clásico romance laboral”.
Gracias a este equilibrio entre comedia, drama y romance, Amor de oficina se consolida como una de las series imperdibles de Netflix para los fans de la comedia romántica.
Netflix: de qué trata la serie Amor de oficina
La sinopsis oficial de la serie Amor de oficina versa: “La estrella de la oficina y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior…, pero el romance amenaza con sabotear sus planes”.
Graciela (Ana González Bello) es una ambiciosa y empoderada profesional que tiene una maravillosa noche pasional. El problema es que el hombre con el que la pasó, Mateo (Diego Klein), resulta ser su principal rival por el puesto de CEO en la empresa a la que ha dedicado los últimos años de su vida.
Lo que comienza como una feroz batalla laboral se convierte en un reto personal. Mientras luchan por el puesto de sus sueños, ambos descubrirán que la persona que ven como su mayor obstáculo podría ser la respuesta a todo lo que han estado buscando.
Netflix: tráiler de Amor de oficina
Reparto de Amor de oficina, serie de Netflix
- Diego Klein (Mateo)
- Ana González Bello (Graciela)
- Martha Reyes (Mariel)
- Paola Fernández (Larissa)
- Alexis Ayala (Don Enrique)
- Nicolás de Llaca (Víctor)
- Marco León (Bobby)
- Fernando Memije (Lalo)
Dónde ver la serie Amor de oficina, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor de oficina se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Love from 9 to 5 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor de oficina se puede ver en Netflix.