Netflix abrió el 2026 con la comedia romántica más pasional y divertida: tiene solo 8 capítulos

Gracias a este equilibrio entre comedia, drama y romance, Amor de oficina se consolida como una de las series imperdibles de Netflix para los fans de la comedia romántica.

Netflix: de qué trata la serie Amor de oficina

La sinopsis oficial de la serie Amor de oficina versa: “La estrella de la oficina y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior…, pero el romance amenaza con sabotear sus planes”.

Graciela (Ana González Bello) es una ambiciosa y empoderada profesional que tiene una maravillosa noche pasional. El problema es que el hombre con el que la pasó, Mateo (Diego Klein), resulta ser su principal rival por el puesto de CEO en la empresa a la que ha dedicado los últimos años de su vida.

Lo que comienza como una feroz batalla laboral se convierte en un reto personal. Mientras luchan por el puesto de sus sueños, ambos descubrirán que la persona que ven como su mayor obstáculo podría ser la respuesta a todo lo que han estado buscando.

Netflix: tráiler de Amor de oficina

Embed - AMOR DE OFICINA Trailer SUBTITULADO / Love from 9 to 5 Trailer [HD] Netflix

Reparto de Amor de oficina, serie de Netflix

Diego Klein (Mateo)

Ana González Bello (Graciela)

Martha Reyes (Mariel)

Paola Fernández (Larissa)

Alexis Ayala (Don Enrique)

Nicolás de Llaca (Víctor)

Marco León (Bobby)

Fernando Memije (Lalo)

Dónde ver la serie Amor de oficina, según la zona geográfica