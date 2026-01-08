Netflix: la película argentina de 2 horas llena de drama y suspenso que fue premiada en el Festival de Málaga

La historia de Netflix, dirigida por Sebastián Borensztein, está protagonizada por Joaquín Furriel, acompañado por Griselda Siciliani y Gabriel Goity, y se apoya en una trama profunda que explora la posibilidad de desaparecer, dejar atrás una vida entera y comenzar de nuevo. La película está basada en la novela homónima de Martín Baintrub, que plantea un dilema existencial tan inquietante como atrapante.

netflix-descansar-en-paz3.jpg

Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la película, impulsada por Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, recibió excelentes críticas y reconocimientos internacionales. Entre ellos, se destacan los premios obtenidos en el Festival de Málaga, donde Joaquín Furriel fue distinguido como Mejor actor y Gabriel Goity como Mejor actor de reparto.