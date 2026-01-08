Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más elegidas gracias a su catálogo de series y películas aclamadas por la crítica y el público. Dentro de las producciones argentinas más destacadas se encuentra este intenso drama con tintes de suspenso que logró ubicarse rápidamente entre lo más visto.
Netflix: la película argentina de 2 horas llena de drama y suspenso que fue premiada en el Festival de Málaga
Protagonizada por Joaquín Furriel y Griselda Siciliani, este drama de Netflix arrasa entre las series y películas de suspenso en Netflix
La historia de Netflix, dirigida por Sebastián Borensztein, está protagonizada por Joaquín Furriel, acompañado por Griselda Siciliani y Gabriel Goity, y se apoya en una trama profunda que explora la posibilidad de desaparecer, dejar atrás una vida entera y comenzar de nuevo. La película está basada en la novela homónima de Martín Baintrub, que plantea un dilema existencial tan inquietante como atrapante.
Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la película, impulsada por Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, recibió excelentes críticas y reconocimientos internacionales. Entre ellos, se destacan los premios obtenidos en el Festival de Málaga, donde Joaquín Furriel fue distinguido como Mejor actor y Gabriel Goity como Mejor actor de reparto.
Netflix: de qué trata la película Descansar en paz
La sinopsis de la película Descansar en paz versa: “Sergio Duyán (Joaquín Furriel), un hombre de familia que se encuentra acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia imprevisible para desaparecer de la faz de la tierra: de esa manera asegurará el futuro económico de su familia”.
Después de muchos años de vivir fuera de su país bajo una identidad falsa, aparece la tentación de querer saber cómo su familia ha continuado su vida en su ausencia. La pregunta que te harás durante toda la película: ¿Se puede empezar de cero y nunca más mirar atrás?
Netflix: tráiler de la película Descansar en paz
Reparto de Descansar en paz, película de Netflix
- Joaquín Furriel (Sergio Duyán)
- Griselda Siciliani (Estela)
- Gabriel Goity (Hugo Brenner)
- Lali González (Ilu)
- Raúl Daumas (Gordo)
- Luciano Borges (Raúl)
- Bruno Shmidt (Cameraman)
Dónde ver la película Descansar en paz, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Descansar en paz se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Descansar en paz (Rest in Peace) se puede ver en Netflix.
- España: la película Descansar en paz se puede ver en Netflix.