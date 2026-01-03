Llegó a Netflix el thriller más aclamado de la historia: ganó el Oscar y es una obra maestra del cine

pulp fiction

Aclamada por la crítica internacional, fue definida por The New York Times como un viaje tan desconcertante como brillante por el submundo creado por Tarantino. Su llegada a Netflix permite redescubrir una de las joyas más influyentes dentro del universo de series y películas, ideal tanto para nuevas audiencias como para quienes desean volver a disfrutarla.

Netflix: de qué trata la película Tiempos violentos

La sinopsis de la película Tiempos violentos versa: “Dos asesinos a sueldo, un boxeador, la esposa de un mafioso y unos ladrones, se cruzan en una travesía retorcida y sangrienta por las zonas más sórdidas de Los Ángeles”.

"Pulp fiction" fue uno de los afiches mejor logrados.

Jules (Samuel L. Jackson) y Vincent (John Travolta), dos asesinos a sueldo con muy pocas luces, trabajan para Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia (Uma Thurman), su mujer.

Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión: recuperar un misterioso maletín.

Netflix: tráiler de la película Tiempos violentos

Embed - Tiempos Violentos - Trailer Quéver (Subtitulado Español)

Reparto de Tiempos violentos, película de Netflix

John Travolta (Vincent Vega)

Samuel L. Jackson (Jules Winnfield)

Uma Thurman (Mia Wallace)

Harvey Keitel (The Wolf)

Tim Roth (Pumpkin)

Amanda Plummer (Honey Bunny)

Maria de Medeiros (Fabienne)

Ving Rhames (Marsellus Wallace)

Eric Stoltz (Lance)

Rosanna Arquette (Jody)

Christopher Walken (Capitán Koons)

Bruce Willis (Butch Coolidge)

Dónde ver la película Tiempos violentos, según la zona geográfica