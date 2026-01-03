Tiempos violentos (Pulp Fiction) es considerada por muchos como el mejor thriller de la historia del cine y acaba de llegar a Netflix, sumándose al catálogo de series y películas imprescindibles para los amantes del cine de calidad.
Llegó a Netflix el thriller más aclamado de la historia: ganó el Oscar y es una obra maestra del cine
Un clásico de Quentin Tarantino llega a Netflix y está entre las mejores series y películas de la plataforma: es el thriller más influyente del cine
Estrenada originalmente en 1994 y dirigida por Quentin Tarantino, esta obra marcó un antes y un después con su narrativa fragmentada, diálogos inolvidables y una mezcla única de crimen, drama y humor negro a lo largo de sus 2 horas y 35 minutos.
La película cuenta con actuaciones icónicas de Johnn Travolta y Uma Thurman, además de un elenco que elevó la historia a un nivel legendario. Su impacto fue reconocido en los Premios Oscar, donde obtuvo múltiples nominaciones y ganó la estatuilla a Mejor guion original.
Aclamada por la crítica internacional, fue definida por The New York Times como un viaje tan desconcertante como brillante por el submundo creado por Tarantino. Su llegada a Netflix permite redescubrir una de las joyas más influyentes dentro del universo de series y películas, ideal tanto para nuevas audiencias como para quienes desean volver a disfrutarla.
Netflix: de qué trata la película Tiempos violentos
La sinopsis de la película Tiempos violentos versa: “Dos asesinos a sueldo, un boxeador, la esposa de un mafioso y unos ladrones, se cruzan en una travesía retorcida y sangrienta por las zonas más sórdidas de Los Ángeles”.
Jules (Samuel L. Jackson) y Vincent (John Travolta), dos asesinos a sueldo con muy pocas luces, trabajan para Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia (Uma Thurman), su mujer.
Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión: recuperar un misterioso maletín.
Netflix: tráiler de la película Tiempos violentos
Reparto de Tiempos violentos, película de Netflix
- John Travolta (Vincent Vega)
- Samuel L. Jackson (Jules Winnfield)
- Uma Thurman (Mia Wallace)
- Harvey Keitel (The Wolf)
- Tim Roth (Pumpkin)
- Amanda Plummer (Honey Bunny)
- Maria de Medeiros (Fabienne)
- Ving Rhames (Marsellus Wallace)
- Eric Stoltz (Lance)
- Rosanna Arquette (Jody)
- Christopher Walken (Capitán Koons)
- Bruce Willis (Butch Coolidge)
Dónde ver la película Tiempos violentos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tiempos violentos se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Tiempos violentos (Pulp fiction) se puede ver en Netflix y Paramount Plus.
- España: la película Tiempos violentos se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.