El catálogo de series y películas de Netflix se ha conformado de opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado cautivar la atención de los suscriptores, especialmente a los amantes de los relatos de ciencia ficción y de superhéroes, con una historia conocida por todos y que tiene 18 capítulos: Ragnarok.
Netflix arrasa con la serie de 18 capítulos de la que todo el mundo habla
Esta serie ha logrado convertirse en una de las historias más reproducidas del género dentro de Netflix
Las series y películas que llegan al catálogo de Netflix desde el norte de Europa, siempre se han caracterizado por sus historias fríbolas del género policial. Esta serie llega para romper con esto, y lo hace de la mano de un relato que fue tan exitoso en la plataforma, que el pedido del público hizo que se renovara su historia.
A diferencia de la historia que hemos visto de Marvel en los últios años, esta serie está pensada en un personaje que se enfoca mucho más al de los mitos y poemas antiguos. Estamos hablando de un relato que se compone de un total de 18 capítulos, distribuídos en 3 temporadas, que fueron superandose y siendo cada vez más aclamada por la crítica.
La serie se convirtió en un verdadero éxito mundial dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre los suscriptores de Europa y América Latina. La oferta logró destacarse por mostrar un relato diferente a los héroes sin capa, ganandose el clamor de los suscriptores a tal punto de que por ellos se realizó la tercera temporada.
Netflix sumó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2020, y desde entonces ha sido considerada como una de las ofertas más exitosas de toda la plataforma de streaming.
Netflix: cómo es la serie Ragnarok
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie de 18 capítulos , Ragnarok centra su historia en: “El fin del mundo se respira en cada rincón de un pueblo noruego golpeado por la contaminación y el deshielo de glaciares. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal”.
La serie se ha robado la atención de los suscriptores y con una historia muy entretenida, es de las más exitosas de Netflix.
Reparto de Ragnarok, serie de Netflix
- David Alexander Sjøholt como Magne
- Ylva Bjørkaas Thedin como Isolde
- Jonas Strand Gravli como Laurits
- Theresa Frostad Eggesbø como Saxa
- Herman Tømmeraas como Fjor
- Emma Bones como Gry
- Bjørn Sundquist como Wotan
- Gísli Örn Garðarsson como Vidar
Dónde ver la serie Ragnarok, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Ragnarok se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Ragnarok se puede ver en Netflix.
- España: Ragnarok se puede ver en Netflix.