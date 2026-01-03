Netflix arrasa con la serie de 18 capítulos de la que todo el mundo habla

La serie se convirtió en un verdadero éxito mundial dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre los suscriptores de Europa y América Latina. La oferta logró destacarse por mostrar un relato diferente a los héroes sin capa, ganandose el clamor de los suscriptores a tal punto de que por ellos se realizó la tercera temporada.

Netflix sumó a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2020, y desde entonces ha sido considerada como una de las ofertas más exitosas de toda la plataforma de streaming.

Embed - Ragnarök | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: cómo es la serie Ragnarok

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie de 18 capítulos , Ragnarok centra su historia en: “El fin del mundo se respira en cada rincón de un pueblo noruego golpeado por la contaminación y el deshielo de glaciares. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal”.

La serie se ha robado la atención de los suscriptores y con una historia muy entretenida, es de las más exitosas de Netflix.

ragnarok 2

Reparto de Ragnarok, serie de Netflix

David Alexander Sjøholt como Magne

Ylva Bjørkaas Thedin como Isolde

Jonas Strand Gravli como Laurits

Theresa Frostad Eggesbø como Saxa

Herman Tømmeraas como Fjor

Emma Bones como Gry

Bjørn Sundquist como Wotan

Gísli Örn Garðarsson como Vidar

Dónde ver la serie Ragnarok, según la zona geográfica