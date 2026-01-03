Está en Netflix, llega de Finlandia y es la mejor serie policial con más de 20 capítulos

Los resultados obtenidos entre las principales páginas de críticas especializadas, como Rotten Tomatoes e IMDb, demuestran que esta serie es superior a todas las series y películas europeas que llegaron durante estos años a Netflix. Uno de los puntos que más se destacó, más allá de la participación de los actores, es que se mantuvo la estética de Finlandia por completo, ambientando de forma perfecta.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2018, y desde entonces es de las mejores historias finlandesas más elegidas de la plataforma.

De qué trata la serie Deadwind, de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta icónica serie policial, Deadwind centra su historia en: "Tan solo meses después de una trágica pérdida, la detective Sofia Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada con una constructora de Helsinki".

A pesar de no ser una de las historias nuevas del género en Netflix, nada puede parar a esta gran serie.

Reparto de la serie Deadwind, de Netflix