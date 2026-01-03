Netflix cuenta con un catálogo repleto de opciones de series y películas, pensado para todos los gustos. No se trata ni de una historia basada en hechos reales o que llega a renovar la plataforma, sino más bien de una serie que lleva más de 7 años sumando reproducciones de la mano de una historia policial a la que pocos le han podido competir mano a mano: Dead Wind.
Está en Netflix, llega de Finlandia y es la mejor serie policial con más de 20 capítulos
Esta serie se volvió una de las ofertas más top dentro del género entre todas las opciones europeas disponibles dentro de Netflix
Históricamente, las series y películas que llegan al catálogo de Netflix desde el norte de Europa, han sido ofertas vinculadas a relatos dramáticos o criminales, con fuertes marcas sombrías y atemorizantes. Esta serie no es la excepción, sino que es más bien la demostración de que inclusive las historias que llevan años en la plataforma, triunfan y se destacan entre las opciones.
Si hay que hablar de una serie que vino a romper con lo que era tendencia dentro del catálogo de series y películas, ya que no es corta, pero sí muy intensa: su relato se compone de un total de 24 capítulos. El éxito de esta oferta en la plataforma de Netflix se puede ver claramente en que tiene un total de 3 temporadas, expandiendo el fanatismo de este relato criminal incluso a los países de América Latina.
Los resultados obtenidos entre las principales páginas de críticas especializadas, como Rotten Tomatoes e IMDb, demuestran que esta serie es superior a todas las series y películas europeas que llegaron durante estos años a Netflix. Uno de los puntos que más se destacó, más allá de la participación de los actores, es que se mantuvo la estética de Finlandia por completo, ambientando de forma perfecta.
Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2018, y desde entonces es de las mejores historias finlandesas más elegidas de la plataforma.
De qué trata la serie Deadwind, de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta icónica serie policial, Deadwind centra su historia en: "Tan solo meses después de una trágica pérdida, la detective Sofia Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada con una constructora de Helsinki".
A pesar de no ser una de las historias nuevas del género en Netflix, nada puede parar a esta gran serie.
Reparto de la serie Deadwind, de Netflix
- Viitala como Sofia Karppi
- Lauri Tilkanen como Sakari Nurmi
- Jani Volanen como Usko Bergdahl
- Pamela Tola como Anna Bergdahl
- Eedit Patrakka como Armi Bergdahl
- Elsa Brotherus como Isla Bergdahl
- Tommi Korpela como Alex Hoikkala
- Pirjo Lonka como Julia Hoikkala
- Riku Nieminen como Roope Hoikkala