Netflix: el drama "true crime" de 8 capítulos que fue nominado a los Globos de Oro y a los Premios Emmy

Estamos hablando de La escalera, una serie dirigida y creada por Antonio Campos que fue nominada a Mejor actor en una miniserie (Firth) en los Globos de Oro. Además, también fue candidata a dos Premios Emmy, reconociendo también la labor actoral de Toni Collette.

La serie La escalera cuenta con solo 8 capítulos y fue alabada por la crítica especializada. Según Diego Batlle de Otros Cines, "es un profundo y fascinante estudio psicológico sobre los secretos y mentiras en parejas y familias". Además, es "un genuino ejercicio de género con una narración que escapa de la tentación del sensacionalismo, el amarillismo y el morbo".