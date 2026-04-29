Recientemente, la platafroma de series y películas de Netflix sumó una de las producciones de "true crime" más impactantes y atrapantes del mundo. Se trata de una miniserie basada en hechos reales que está protagonizada por Toni Collette y Colin Firth.
Netflix: el drama "true crime" de 8 capítulos que fue nominado a los Globos de Oro y a los Premios Emmy
Toni Collette y Colin Firth son los protagonistas de este drama de Netflix que está entre las series y películas más vistas
Estamos hablando de La escalera, una serie dirigida y creada por Antonio Campos que fue nominada a Mejor actor en una miniserie (Firth) en los Globos de Oro. Además, también fue candidata a dos Premios Emmy, reconociendo también la labor actoral de Toni Collette.
La serie La escalera cuenta con solo 8 capítulos y fue alabada por la crítica especializada. Según Diego Batlle de Otros Cines, "es un profundo y fascinante estudio psicológico sobre los secretos y mentiras en parejas y familias". Además, es "un genuino ejercicio de género con una narración que escapa de la tentación del sensacionalismo, el amarillismo y el morbo".
Mientras tanto, para Brian Tallerico de The Playlist, la serie de Netflix es "un fascinante drama 'true crime'. Trata sobre las diferentes versiones de la justicia, el enjuiciamiento público, la traición y la lealtad familiar. Realmente, lo tiene todo y claramente Campos le saca el máximo partido".
Netflix: de qué trata la serie La escalera
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La escalera versa: "Basada en una historia real, The Staircase explora la vida de Michael Peterson, su familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa, Kathleen Peterson".
En 2001, en el Condado de Durham, Carolina del Norte, el escritor Michael Peterson, afligido por la muerte de su esposa Kathleen, que cayó por una escalera, es acusado de asesinarla.
Netflix: tráiler de la serie La escalera
Reparto de La escalera, serie de Netflix
- Colin Firth
- Toni Collette
- Michael Stuhlbarg
- Juliette Binoche
- Parker Posey
- Dane DeHaan
- Olivia DeJonge
- Patrick Schwarzenegger
- Sophie Turner
- Odessa Young
Dónde ver la serie La escalera, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La escalera se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la serie La escalera se puede ver en Netflix y HBO Max.
- España: la serie La escalera se puede ver en Netflix y Movistar Plus.