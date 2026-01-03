La serie subida de tono de Netflix que en solo 7 capítulos enciende la pantalla y rompe todos los límites

Se trata de Supersex, una serie con un tono íntimo, sensual y profundamente humano, que se adentra en los claroscuros de una vida marcada por el deseo, los traumas y la búsqueda de identidad. Creada por Francesca Manieri, la ficción fue elogiada por la crítica internacional por ir mucho más allá del morbo.

Según Variety, no solo analiza la carrera de su protagonista, sino también las decisiones vitales que se toman al vivir con autenticidad. Decider destaca cómo explora las fuerzas más primarias que moldearon su destino. Dentro del catálogo de Netflix, Supersex se consolida como una de las propuestas más audaces entre las series y películas basadas en historias reales.