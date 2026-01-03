La serie subida de tono de Netflix que en solo 7 capítulos enciende la pantalla y rompe todos los límites

Supersex está entre las series y películas italianas más impactantes y subidas de tono que se pueden ver hoy en Netflix. Inspirada en hechos reales, esta producción de 7 capítulos narra la historia de Rocco Siffredi, quien dejó atrás una infancia humilde para convertirse en la estrella porno más famosa del mundo.
Se trata de Supersex, una serie con un tono íntimo, sensual y profundamente humano, que se adentra en los claroscuros de una vida marcada por el deseo, los traumas y la búsqueda de identidad. Creada por Francesca Manieri, la ficción fue elogiada por la crítica internacional por ir mucho más allá del morbo.
Según Variety, no solo analiza la carrera de su protagonista, sino también las decisiones vitales que se toman al vivir con autenticidad. Decider destaca cómo explora las fuerzas más primarias que moldearon su destino. Dentro del catálogo de Netflix, Supersex se consolida como una de las propuestas más audaces entre las series y películas basadas en historias reales.
Netflix: de qué trata la serie Supersex
La sinopsis oficial de la serie Supersex versa: “Esta es la historia de cómo, tras una infancia humilde, Rocco Siffredi emergió como la estrella porno más grande del mundo. Inspirada en hechos reales”.
Rocco Siffredi (Alessandro Borghi) es considerado la estrella del porno más famosa del mundo. Nacido en Italia, crece en un ambiente humilde. Sus modelos a seguir son su hermano mayor Tommaso (Adriano Giannini), que sale con la chica más deseada de la ciudad, y Supersex, un superhéroe muy particular de un cómic pornográfico.
Cuando, en un increíble giro del destino, Rocco conoce a Supersex, descubre que ambos comparten el mismo superpoder. Esto puede salvarle de las difíciles circunstancias de su vida, pero también le obliga a pagar el precio más alto: renunciar al amor para siempre, o eso parece.
Netflix: tráiler de la serie Supersex
Reparto de Supersex, serie de Netflix
- Alessandro Borghi como Rocco Siffredi
- Jasmine Trinca como Lucía
- Adriano Giannini como Tommaso
- Linda Hardy como Denise
- Gaia Messerklinger como Moana
- Vincenzo Nemolato como Riccardo Schicchi
- David Kammenos como Jean Claude
Dónde ver la serie Supersex, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Supersex se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Supersex se puede ver en Netflix.
- España: la serie Supersex se puede ver en Netflix.