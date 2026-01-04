Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la nueva serie argentina de 6 capítulos que recién llega y ya es la más vista del mundo

Una producción argentina que acaba de llegar a Netflix combina drama y comedia y ya se destaca entre las series y películas más vistas

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Nancy Dupláa y Carla Peterson son las protagonistas de esta serie de Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix suma una producción argentina que combina drama y comedia con un tono sarcástico y agridulce. El tiempo de las moscas llegó a la plataforma el 1 de enero de 2026 y, con solo 6 capítulos, se posicionó rápidamente como N.º 1 en TV.

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie de Netflix sigue a dos mujeres que se conocieron en la cárcel y, tras recuperar la libertad, deciden continuar su camino juntas. El relato mezcla crímenes, aventuras, humor y suspenso, con una fuerte mirada sobre la amistad y las segundas oportunidades.

el tiempo de las moscas- serie (3)

La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, junto a Valeria Lois, y dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica destacó su sensibilidad y tono particular: Diego Batlle, de Otros Cines, señaló que "seduce desde el humor y construye un relato de creciente interés con espíritu de cine de aventuras”.

el tiempo de las moscas- serie (1)

Netflix: de qué trata la serie El tiempo de las moscas

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El tiempo de las moscas versa: “Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar”.

el tiempo de las moscas- serie (2)

Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida.

Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

Netflix: tráiler de la serie El tiempo de las moscas

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El tiempo de las moscas, serie de Netflix

  • Carla Peterson (Inés)
  • Nancy Dupláa (La Manca)
  • Valeria Lois
  • Julia Dorto
  • Osky Guzmán
  • Jimena Anganuzzi
  • Diego Velázquez
  • Carlos Belloso
  • Ana Castro

Dónde ver la serie El tiempo de las moscas, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.

