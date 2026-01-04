Netflix: la nueva serie argentina de 6 capítulos que recién llega y ya es la más vista del mundo

El catálogo de series y películas de Netflix suma una producción argentina que combina drama y comedia con un tono sarcástico y agridulce. El tiempo de las moscas llegó a la plataforma el 1 de enero de 2026 y, con solo 6 capítulos, se posicionó rápidamente como N.º 1 en TV.
Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie de Netflix sigue a dos mujeres que se conocieron en la cárcel y, tras recuperar la libertad, deciden continuar su camino juntas. El relato mezcla crímenes, aventuras, humor y suspenso, con una fuerte mirada sobre la amistad y las segundas oportunidades.
La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, junto a Valeria Lois, y dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica destacó su sensibilidad y tono particular: Diego Batlle, de Otros Cines, señaló que "seduce desde el humor y construye un relato de creciente interés con espíritu de cine de aventuras”.
Netflix: de qué trata la serie El tiempo de las moscas
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El tiempo de las moscas versa: “Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar”.
Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida.
Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.
Netflix: tráiler de la serie El tiempo de las moscas
Reparto de El tiempo de las moscas, serie de Netflix
- Carla Peterson (Inés)
- Nancy Dupláa (La Manca)
- Valeria Lois
- Julia Dorto
- Osky Guzmán
- Jimena Anganuzzi
- Diego Velázquez
- Carlos Belloso
- Ana Castro
Dónde ver la serie El tiempo de las moscas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.
- España: la serie El tiempo de las moscas se puede ver en Netflix.