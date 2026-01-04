Netflix: la nueva serie argentina de 6 capítulos que recién llega y ya es la más vista del mundo

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la serie de Netflix sigue a dos mujeres que se conocieron en la cárcel y, tras recuperar la libertad, deciden continuar su camino juntas. El relato mezcla crímenes, aventuras, humor y suspenso, con una fuerte mirada sobre la amistad y las segundas oportunidades.

el tiempo de las moscas- serie (3)

La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, junto a Valeria Lois, y dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica destacó su sensibilidad y tono particular: Diego Batlle, de Otros Cines, señaló que "seduce desde el humor y construye un relato de creciente interés con espíritu de cine de aventuras”.