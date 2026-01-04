Netflix es un éxito con la serie española que enamoró al público

Valeria es una joven escritora en plena crisis creativa y emocional. La relación con su marido no está en el mejor momento, la distancia emocional que les unía está cada vez más separada.

En cuanto a sus novelas, tampoco está en su mejor momento, ya que la cuesta concentrarse para escribir. En estos momentos tan complicados para ella la acompañan sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea.

Las cuatro amigas se encuentran sumergidas en una mezcla de emociones, que van desde el amor hasta los celos. Gracias a sus reuniones, las cuatro jóvenes se desahogan hablando del amor, la amistad, los celos, el trabajo y el futuro soñado, entre otras cosas.

Netflix: de qué trata la serie Valeria

valeria1 Valeria. Diana Gómez es la estrella principal de la serie española de Netflix.

Netflix: elenco de la serie Valeria

Diana Gómez

Silma López

Paula Mália

Teresa Riott

Tráiler de la serie Valeria

Dónde ver la serie Valeria, según la zona geográfica