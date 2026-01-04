Netflix es un éxito con la serie española que enamoró al público

Netflix tiene en su catálogo las mejores series españolas, entre ellas está la producción romántica que cautivó y enamoró el público, se trata de Valeria.
La saga consiguió conquistar a millones de lectores que veían en Valeria y sus protagonistas, escenas con las que se sentían identificados, pensamientos que habían pasado por sus cabezas y situaciones por las que habían vivido.
Mensajes contundentes, feministas, un tono directo y desenfadado, así como una gran cantidad de frases para subrayar, consiguieron terminar de enamorar al público.
Valeria es una joven escritora en plena crisis creativa y emocional. La relación con su marido no está en el mejor momento, la distancia emocional que les unía está cada vez más separada.
En cuanto a sus novelas, tampoco está en su mejor momento, ya que la cuesta concentrarse para escribir. En estos momentos tan complicados para ella la acompañan sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea.
Las cuatro amigas se encuentran sumergidas en una mezcla de emociones, que van desde el amor hasta los celos. Gracias a sus reuniones, las cuatro jóvenes se desahogan hablando del amor, la amistad, los celos, el trabajo y el futuro soñado, entre otras cosas.
Netflix: elenco de la serie Valeria
- Diana Gómez
- Silma López
- Paula Mália
- Teresa Riott
Tráiler de la serie Valeria
Dónde ver la serie Valeria, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Valeria se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Valeria se puede ver en Netflix.
- España: la serie Valeria se puede ver en Netflix.