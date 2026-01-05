El catálogo de series y películas de Netflix suma una propuesta intensa que mezcla acción, terror y ciencia ficción. Priest: El vengador, también conocida como El sicario de Dios, acaba de estrenarse en la plataforma el 2 de enero de 2026 y recupera una historia ambientada en un mundo distópico dominado por vampiros, donde la estética de western futurista marca el pulso del relato.
La película más polémica de Lily Collins acaba de llegar a Netflix y vuelve a sacudir a la audiencia
Acaba de llegar a Netflix y se suma al catálogo de series y películas con vampiros, western futurista y las actuaciones de Paul Bettany y Lily Collins
Dirigida por Scott Stewart y protagonizada por Paul Bettany y Lily Collins, la película apuesta por un ritmo acelerado y una combinación de géneros poco habitual. La crítica destacó justamente ese cruce arriesgado: Jordi Costa, de Diario El País, la definió como un “descontrolado, pero parcialmente divertido cóctel de vampiros, ciencia ficción distópica y western”.
Mientras tanto, Manuel Piñón, de Cinemanía, fue más allá al calificarla como “probablemente el mejor western vampírico de ciencia ficción”. Así, Priest: El vengador se convierte en una opción llamativa dentro de Netflix para quienes buscan series y películas de acción con una impronta oscura y diferente.
Netflix: de qué trata la película Priest: El vengador
La sinopsis oficial de la película Priest: El vengador versa: “Paul Bettany interpreta a un hombre de sotana que, empeñado en rescatar a su sobrina, sigue los rastros de una multitud de vampiros arrasadores”.
La trama de la película de Netflix sigue a un sacerdote guerrero que desobedece las leyes de la Iglesia al hacer una brigada con un joven sheriff y una sacerdotisa guerrera.
Los tres se unen para atrapar a un grupo de vampiros renegados que han secuestrado a la sobrina del sacerdote antes de convertirla en uno de ellos.
Netflix: tráiler de la película Priest: El vengador
Reparto de Priest: El vengador, película de Netflix
- Paul Bettany (Priest)
- Karl Urban (Black Hat)
- Cam Gigandet (Hicks)
- Maggie Q (Priestess)
- Lily Collins (Lucy Pace)
- Brad Dourif (Salesman)
- Stephen Moyer (Owen Pace)
- Christopher Plummer (Monsignor Orelas)
- Alan Dale (Monsignor Chamberlain)
- Mädchen Amick (Shannon Pace)
Dónde ver la película Priest: El vengador, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Priest: El vengador se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Priest: El vengador se puede ver en YouTube TV y alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Priest: El vengador se puede ver en Netflix.