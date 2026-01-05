Inicio Series y películas Netflix
La película más polémica de Lily Collins acaba de llegar a Netflix y vuelve a sacudir a la audiencia

Acaba de llegar a Netflix y se suma al catálogo de series y películas con vampiros, western futurista y las actuaciones de Paul Bettany y Lily Collins

Antonella Prandina
Lily Collins es la protagonista de esta película de Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix suma una propuesta intensa que mezcla acción, terror y ciencia ficción. Priest: El vengador, también conocida como El sicario de Dios, acaba de estrenarse en la plataforma el 2 de enero de 2026 y recupera una historia ambientada en un mundo distópico dominado por vampiros, donde la estética de western futurista marca el pulso del relato.

Dirigida por Scott Stewart y protagonizada por Paul Bettany y Lily Collins, la película apuesta por un ritmo acelerado y una combinación de géneros poco habitual. La crítica destacó justamente ese cruce arriesgado: Jordi Costa, de Diario El País, la definió como un “descontrolado, pero parcialmente divertido cóctel de vampiros, ciencia ficción distópica y western”.

priest el vengador- película (3)

Mientras tanto, Manuel Piñón, de Cinemanía, fue más allá al calificarla como “probablemente el mejor western vampírico de ciencia ficción”. Así, Priest: El vengador se convierte en una opción llamativa dentro de Netflix para quienes buscan series y películas de acción con una impronta oscura y diferente.

Netflix: de qué trata la película Priest: El vengador

La sinopsis oficial de la película Priest: El vengador versa: “Paul Bettany interpreta a un hombre de sotana que, empeñado en rescatar a su sobrina, sigue los rastros de una multitud de vampiros arrasadores”.

priest el vengador- película (1)

La trama de la película de Netflix sigue a un sacerdote guerrero que desobedece las leyes de la Iglesia al hacer una brigada con un joven sheriff y una sacerdotisa guerrera.

Los tres se unen para atrapar a un grupo de vampiros renegados que han secuestrado a la sobrina del sacerdote antes de convertirla en uno de ellos.

Netflix: tráiler de la película Priest: El vengador

Embed - Priest : El Vengador - Trailer subtitulado

Reparto de Priest: El vengador, película de Netflix

  • Paul Bettany (Priest)
  • Karl Urban (Black Hat)
  • Cam Gigandet (Hicks)
  • Maggie Q (Priestess)
  • Lily Collins (Lucy Pace)
  • Brad Dourif (Salesman)
  • Stephen Moyer (Owen Pace)
  • Christopher Plummer (Monsignor Orelas)
  • Alan Dale (Monsignor Chamberlain)
  • Mädchen Amick (Shannon Pace)
priest el vengador- película

Dónde ver la película Priest: El vengador, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Priest: El vengador se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Priest: El vengador se puede ver en YouTube TV y alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Priest: El vengador se puede ver en Netflix.
priest el vengador- película (2)

