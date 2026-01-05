La película más polémica de Lily Collins acaba de llegar a Netflix y vuelve a sacudir a la audiencia

Dirigida por Scott Stewart y protagonizada por Paul Bettany y Lily Collins, la película apuesta por un ritmo acelerado y una combinación de géneros poco habitual. La crítica destacó justamente ese cruce arriesgado: Jordi Costa, de Diario El País, la definió como un “descontrolado, pero parcialmente divertido cóctel de vampiros, ciencia ficción distópica y western”.

priest el vengador- película (3)

Mientras tanto, Manuel Piñón, de Cinemanía, fue más allá al calificarla como “probablemente el mejor western vampírico de ciencia ficción”. Así, Priest: El vengador se convierte en una opción llamativa dentro de Netflix para quienes buscan series y películas de acción con una impronta oscura y diferente.