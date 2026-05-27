¡Lo hizo de nuevo! Netflix estrenó 6 capítulos de la serie de suspenso más vista a nivel mundial

Este miércoles 27 de mayo de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó la segunda temporada de uno de sus dramas más queridos. Se trata de Asesinato para principiantes, protagonizado por la aclamada Emma Myers.
Asesinato para principiantes es un drama británico lleno de misterio y suspenso que gira alrededor de historias de crímenes. Con una segunda temporada, también de 6 capítulos, esta serie de Netflix está eclipsando a todo el mundo. ¡Sí, lo hizo una vez más!
"Se apoya en el encanto de Emma Myers, pero también hay un misterio muy interesante al que llegar, lo que no siempre ocurre en este tipo de series", sentenció el crítico Joel Keller de Decider sobre Asesinato para principiantes.
Netflix: de qué trata la serie Asesinato para principiantes
La sinopsis oficial de la serie Asesinato para principiantes versa: "Decidida a desentrañar los oscuros secretos de su pequeño pueblo, Pip exige respuestas y recluta a sus amigos para que la ayuden a resolver misterior... y a impartir justicia".
En la segunda temporada de Asesinato para principiantes, luego de que Pip logra resolver el caso de Andie Bell, una investigación que transformó por completo su vida personal y la relación de su entorno, intenta mantenerse alejada de nuevos peligros. Sin embargo, el pasado vuelve a alcanzarla cuando ocurre una misteriosa desaparición.
Netflix: tráiler de Asesinato para principiantes, temporada 2
Reparto de Asesinato para principiantes, serie de Netflix
- Emma Myers como Pip
- Zain Iqbal
- Henry Ashton
- Asha Banks
- Yali Topol Margalith
- Jude Morgan-Collie
- Misia Butler
- Eden H Devies
- Jack Rowan
- Freddie England
- Gary Beadle
- Anna Maxwell Martin
- Mathew Baynton
- Jackson Bews
- Yasmin Al- Khudhairi
- Carla Woodcock
- Raiko Gohara
Dónde ver la serie Asesinato para principiantes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Asesinato para principiantes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Asesinato para principiantes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Asesinato para principiantes se puede ver en Netflix.