¡Lo hizo de nuevo! Netflix estrenó 6 capítulos de la serie de suspenso más vista a nivel mundial

Asesinato para principiantes es un drama británico lleno de misterio y suspenso que gira alrededor de historias de crímenes. Con una segunda temporada, también de 6 capítulos, esta serie de Netflix está eclipsando a todo el mundo. ¡Sí, lo hizo una vez más!

"Se apoya en el encanto de Emma Myers, pero también hay un misterio muy interesante al que llegar, lo que no siempre ocurre en este tipo de series", sentenció el crítico Joel Keller de Decider sobre Asesinato para principiantes.