Netflix tiene la serie turca llena de romance, aventura y fantasía

Netflix es especialista en producciones turcas, dentro de su inventario tiene la serie llena de amor, romance y fantasía, estamos hablando de la serie Shahmaran.
Shahmaran es una serie fantástica turca que, a la semana de aterrizar en Netflix, se había posicionado en el top 5 de las ficciones de habla no inglesa más vista en el mundo, siguiendo así la estela creada en su país, donde se encuentra en el primer lugar.
Se trata de una producción que mezcla aventura, amor, misterio, drama y fantasía y que está basada en una leyenda sobre el mito persa de la Reina de las serpientes y su amante humano, que puede encontrarse en el libro de Las mil y una noches.
Shahmaran es una nueva serie de fantasía, aventura, suspenso, misterio y drama. La historia es fascinante y el escenario está basado en una criatura mitológica real muy conocida en Irán.
Cada episodio dura aproximadamente una hora y la serie consta de ocho episodios, pero hay mucha historia que contar.
Netflix: de qué trata la serie Shahmaran
En su viaje a Adana para dar clases, ahsu se propone enfrentar a su abuelo, que años atrás abandonó a su madre. Allí se topa con los Mar, que descienden de Shahmaran.
Esta misteriosa comunidad que cree fielmente en la leyenda de la criatura mítica por ser un símbolo de amor y sabiduría, espera poder cumplir una profecía histórica con la llegada de ahsu.
Pero cuando el camino de ella se cruza con el de Maran, nada será igual. Ella es intrépida y deslumbrante. Él, encantador y enigmático.
Forman la pareja perfecta, excepto por un pequeño detalle: él es mitad hombre, mitad serpiente.
Netflix: elenco de la serie Shahmaran
- Serenay Sarikaya
- Burak Deniz
- Mustafa Ugurlu
- Mert Ramazan Demir
- Ebru Özkan
- Mahir Günsiray
- Nil Sude Albayrak
- Berfu Halisdemir
- Mehmet Aslan
Tráiler de la serie Shahmaran
Dónde ver la serie Shahmaran, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Shahmaran se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Shahmaran se puede ver en Netflix.
- España: la serie Shahmaran se puede ver en Netflix.