Netflix tiene la serie turca llena de romance, aventura y fantasía

Shahmaran es una nueva serie de fantasía, aventura, suspenso, misterio y drama. La historia es fascinante y el escenario está basado en una criatura mitológica real muy conocida en Irán.

Cada episodio dura aproximadamente una hora y la serie consta de ocho episodios, pero hay mucha historia que contar.

Netflix: de qué trata la serie Shahmaran

En su viaje a Adana para dar clases, ahsu se propone enfrentar a su abuelo, que años atrás abandonó a su madre. Allí se topa con los Mar, que descienden de Shahmaran.

shahamaran2 Serie mitológica. La serie turca Shahmaran está basada en una leyenda y actúan Serenay Sarikaya y Burak Deniz

Esta misteriosa comunidad que cree fielmente en la leyenda de la criatura mítica por ser un símbolo de amor y sabiduría, espera poder cumplir una profecía histórica con la llegada de ahsu.

Pero cuando el camino de ella se cruza con el de Maran, nada será igual. Ella es intrépida y deslumbrante. Él, encantador y enigmático.

Forman la pareja perfecta, excepto por un pequeño detalle: él es mitad hombre, mitad serpiente.

Netflix: elenco de la serie Shahmaran

Serenay Sarikaya

Burak Deniz

Mustafa Ugurlu

Mert Ramazan Demir

Ebru Özkan

Mahir Günsiray

Nil Sude Albayrak

Berfu Halisdemir

Mehmet Aslan

Tráiler de la serie Shahmaran

Embed - SERIE: Sahmaran (2023) | Teaser trailer en español

Dónde ver la serie Shahmaran, según la zona geográfica