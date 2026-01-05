Netflix sorprendió con el regreso de la película más admirada de las últimas décadas

Dirigida por Quentin Tarantino, esta película de Netflix sigue tan vigente como cuando se estrenó a mediados de la década del 90 y cuenta con reparto de lujo, entre los que se encuentran Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman y Bruce Willis, entre otros. Se trata de Pulp Fiction.

netflix pulp fiction

De qué se trata Pulp Fiction, la película que regresó a Netflix

Esta película de Netflix se caracteriza por su estructura no lineal, dividida en varios episodios que se entrelazan en el tiempo. Pero Pulp Fiction no es simplemente una película dividida en historias.