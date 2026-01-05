Netflix sorprendió con el regreso de la película más admirada de las últimas décadas

En los últimos días del año 2025, Netflix sorprendió a muchos con el retorno de una película inmortal, considerada una de las mejores joyas en la historia del cine y una de las más admiradas de las últimas décadas.
Dirigida por Quentin Tarantino, esta película de Netflix sigue tan vigente como cuando se estrenó a mediados de la década del 90 y cuenta con reparto de lujo, entre los que se encuentran Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman y Bruce Willis, entre otros. Se trata de Pulp Fiction.
De qué se trata Pulp Fiction, la película que regresó a Netflix
Esta película de Netflix se caracteriza por su estructura no lineal, dividida en varios episodios que se entrelazan en el tiempo. Pero Pulp Fiction no es simplemente una película dividida en historias.
Si algo caracteriza a Pulp Fiction es la calidad de los diálogos, de las escenas, el cómo incluso los miembros de la mafia se distancian del estereotipo que se muestra en otras tantas películas. De hecho, es tan brillante que hizo que John Travolta volviera a tener una carrera promisoria en el cine y hasta muchos años después se viene discutiendo sobre el contenido que había dentro de un maletín que despedía una luz dorada.
Pulp Fiction, también conocida como Tiempos Violentos, dura poco más de dos horas y media y fue un éxito en taquilla y en crítica, aunque tuvo la mala suerte de estrenarse el mismo año que Forrest Gump, lo que le quitó posibilidades en varios premios.
Reparto de Pulp Fiction, la película que regresó a Netflix
- John Travolta: Vincent Vega
- Samuel L. Jackson: Jules Winnfield
- Uma Thurman: Mia Wallace
- Bruce Willis: Butch Coolidge
- Harvey Keitel: Winston "El Lobo" Wolfe
- Tim Roth: "Pumpkin"
Trailer de Pulp Fiction: la película de Netflix