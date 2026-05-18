Los estrenos de Netflix de la semana del 18 al 24 de mayo: 2 van a detonar el ranking mundial

las damas primero

Los estrenos más esperados de la semana en Netflix

Entre los estrenos más destacados de Netflix para la semana del 18 al 24 de mayo, se encuentra la serie sobrenatural The Boroughs: Jubilación rebelde (21 de mayo), y el reality documental Las damas primero (22 de mayo).

The Boroughs sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.

Embed - The Boroughs: Jubilación rebelde | Tráiler oficial | Netflix

Las damas primero es una producción que aborda historias sobre supervivencia y resiliencia y busca conquistar a la audiencia local e internacional.

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Además, Netflix incorpora documentales biográficos, nuevas temporadas de programas y películas para toda la familia. Con estos estrenos, la plataforma reafirma su hegemonía en el mercado, manteniendo un ritmo de lanzamientos que no da respiro a los suscriptores.

Todos los estrenos de Netflix del 18 al 24 de mayo

Abraham Lincoln (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

FDR (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

Grant (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

Law and Order (temporadas 23-24). Estreno: 18 de mayo

Theodore Roosevelt (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

Washington (temporada 1). Estreno: 18 de mayo

Carísima (temporada 1). Estreno: 20 de mayo

The Boroughs. Estreno: 21 de mayo

Ladies First. Estreno: 22 de mayo

Futuro desierto (temporada 1). Estreno: 22 de mayo