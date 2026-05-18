La tercera semana de mayo llega con grandes estrenos a Netflix y promete captar la atención de los fanáticos de las series y películas. Entre el lunes 18 y el domingo 24, la plataforma incorpora producciones de acción, drama, suspenso y comedia, además de las esperadas continuaciones que ya generan expectativas.
Los estrenos de Netflix de la semana del 18 al 24 de mayo: 2 van a detonar el ranking mundial
La plataforma de Netflix renueva su catálogo con nuevas series y películas entre el 18 y 24 de mayo, prometiendo cautivar a sus suscriptores.
Uno de los estrenos más esperados es Las damas primero, candidata a convertirse en tendencia mundial en Netflix rápidamente. Con historias atrapantes, producciones internacionales y títulos para todos los gustos, los nuevos estrenos buscan dominar el ranking de series y películas más vistas de la plataforma.
Los estrenos más esperados de la semana en Netflix
Entre los estrenos más destacados de Netflix para la semana del 18 al 24 de mayo, se encuentra la serie sobrenatural The Boroughs: Jubilación rebelde (21 de mayo), y el reality documental Las damas primero (22 de mayo).
The Boroughs sigue a un grupo de jubilados que viven en una comunidad del desierto y deben unirse para enfrentarse a una amenaza sobrenatural.
Las damas primero es una producción que aborda historias sobre supervivencia y resiliencia y busca conquistar a la audiencia local e internacional.
Además, Netflix incorpora documentales biográficos, nuevas temporadas de programas y películas para toda la familia. Con estos estrenos, la plataforma reafirma su hegemonía en el mercado, manteniendo un ritmo de lanzamientos que no da respiro a los suscriptores.
Todos los estrenos de Netflix del 18 al 24 de mayo
- Abraham Lincoln (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- FDR (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Grant (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Law and Order (temporadas 23-24). Estreno: 18 de mayo
- Theodore Roosevelt (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Washington (temporada 1). Estreno: 18 de mayo
- Carísima (temporada 1). Estreno: 20 de mayo
- The Boroughs. Estreno: 21 de mayo
- Ladies First. Estreno: 22 de mayo
- Futuro desierto (temporada 1). Estreno: 22 de mayo