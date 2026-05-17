Final de Outlander: qué pasó realmente con Jamie y Claire

Embed - Outlander | Temporada Final | Disney+

En el episodio final de Outlander, los habitantes de Fraser’s Ridge se preparan para enfrentar a los leales a la Corona, comandados por el mayor Patrick Ferguson. Jamie, consciente de la información que Frank escribió en su libro sobre su muerte en combate, redacta su testamento. En la escena siguiente, le confiesa a Claire que, si muere, desea convertirse en un fantasma para volver a verla.

Todos hombres parten hacia King´s Mountain junto a Claire, quien parte junto al grupo como cirujana de guerra. Tras establecer el campamento, Jamie y su tropa avanzan hacia el frente, dejando a Claire y Roger a cargo de la tienda médica. Sin embargo, impulsada por la necesidad de proteger a su esposo, Claire toma sus suministros y un arma para adentrarse al epicentro de la batalla.

Durante buena parte del enfrentamiento, parece que la información de Frank estaba equivocada, ya que Jamie logra sobrevivir al combate y los patriotas salen victoriosos. Sin embargo, el mayor Ferguson, quien había sido capturado, termina matando a Jamie con una bala en el pecho.

Claire se queda con Jamie para presencia su último aliento y después se niega a abandonar el cuerpo, permanece junto a él durante horas y entra en un estado casi suspendido entre el dolor y la negación.

A continuación comenzamos a presenciar una serie de flashbacks de la historia de amor de Jamie y Claire, pero lo más llamativo es que llegamos al primer episodio de la serie donde vemos a un highlander observando a Claire desde la ventana, cuando se encontraba de viaje en Inverness en 1945. De esta manera podemos decir que el deseo de Jamie de convertirse en un fantasma para estar siempre cerca de sus seres queridos se cumple.

Además, vemos a Jamie en el círculo de piedras de Craigh na Dun, donde las toca y se aleja. Al irse, unas flores azules aparecen mágicamente en el pasto, las mismas flores que atrajeron a Claire por primera vez y que la llevaron a viajar a través del tiempo por primera vez.

Embed - Outlander Universe on Instagram: "Oh to be seen by the way Jamie sees his daughter. Tune in to the unforgettable #Outlander season finale now, only on STARZ." View this post on Instagram

Los últimos segundos del episodio final de Outlander nos muestra nuevamente a Claire y a Jamie en Kings Mountain, pero ahora el pelo de Claire está blanco. A medida que la cámara se aleja, los ojos de ambos se abren.

Recordemos que en un momento de la serie, a Claire se le dijo que sus poderes mágicos llegarán a su mejor momento cuando su cabello se vuelva blanco. ¿Claire pudo revivir a Jamie con sus poderes?, ¿Qué poder curativo tiene la luz azul que amana del cuerpo de Claire?-

El showrunner Matthew Roberts, se ha negado a revelar si Jamie y Claire están con vida y aseguró: "No voy a decirle a ningún fan cómo debería interpretar ese último momento".