Netflix cuenta con un catálogo de series y películas muy variado, pero con opciones para todo el mundo. Desde Brasil llega una serie que conquista a los suscriptores con un drama completamente diferente, que tan solo se compone de 10 capítulos y que es la descripción perfecta de un relato subido de tono: Jugar con fuego.
Tiene apenas 10 capítulos e incendia Netflix con una historia muy subida de tono
Esta serie está oculta dentro del catálogo de Netflix, y promete ser la historia que te llevará a romper todos los límites de la plataforma
Las series y películas que llegan al catálogo de Netflix desde Latinoamérica, tienen un toque especial irresistible, en especial las ofertas brasileras con tintes subidos de tono. La serie no es una de las ofertas más vistas de la plataforma ni mucho menos, pero si es una de las historias que sigue rankeando a pesar del paso de los años.
Esta serie llegó al catálogo de Netflix con una historia muy corta e intensa, algo que se encontraba en auge dentro de la plataforma al momento de su estreno, y que le sumó muchos puntos. El drama brasilero se destaca especialmente por los tintes de sensualidad y erotismo presentes en la historia, pero no hay que olvidarse que hay mucho más detrás.
A pesar del paso del tiempo, esta serie ha sabido mantenerse vigente en el catálogo de series y películas de Netflix, oculta con tan solo 10 capítulos en total. La historia está conectada a un fuerte conflicto narcotraficante colombiano.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2019, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix confirmó su éxito, para ser desde entonces una de las ofertas brasileras más subidas de tono de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Jugar con fuego
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie subida de tono con 10 capítulos, Jugar con fuego centraba su historia en: "Tres mujeres adineradas, madre e hija incluidas, caen rendidas ante los encantos de un seductor incansable en el Eje Cafetero de Colombia".
La serie ha llegado a ser considerada por los suscriptores de Netflix como la descripción perfecta de erotismo y sensualidad.
Reparto de Jugar con fuego, la serie de Netflix
- Jason Day como Fabrizio Ramírez
- Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo
- Carlos Ponce como Jorge Jaramillo
- Gaby Espino como Camila Peláez de Miller
- Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani
- Alejandro Aguilar como Gildardo
- Tony Plana como Peter Miller
Dónde ver la serie Jugar con fuego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.
- España: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.