Tiene apenas 10 capítulos e incendia Netflix con una historia muy subida de tono

A pesar del paso del tiempo, esta serie ha sabido mantenerse vigente en el catálogo de series y películas de Netflix, oculta con tan solo 10 capítulos en total. La historia está conectada a un fuerte conflicto narcotraficante colombiano.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2019, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix confirmó su éxito, para ser desde entonces una de las ofertas brasileras más subidas de tono de la plataforma de streaming.

Embed - Telemundo Presents "Jugar con Fuego" Starring Gaby Espino, Carlos Ponce and More

Netflix: de qué trata la serie Jugar con fuego

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie subida de tono con 10 capítulos, Jugar con fuego centraba su historia en: "Tres mujeres adineradas, madre e hija incluidas, caen rendidas ante los encantos de un seductor incansable en el Eje Cafetero de Colombia".

La serie ha llegado a ser considerada por los suscriptores de Netflix como la descripción perfecta de erotismo y sensualidad.

jugar con fuego 2

Reparto de Jugar con fuego, la serie de Netflix

Jason Day como Fabrizio Ramírez

Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo

Carlos Ponce como Jorge Jaramillo

Gaby Espino como Camila Peláez de Miller

Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani

Alejandro Aguilar como Gildardo

Tony Plana como Peter Miller

Dónde ver la serie Jugar con fuego, según la zona geográfica