Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y ya es la comedia más exitosa a nivel mundial

La comedia que llegó a Netflix con Reese Witherspoon y sigue siendo un clásico. Una joya entre las series y películas con humor, romance y Globos de Oro

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Reese Witherspoon es la protagonista de esta comedia que arrasa en Netflix.

Legalmente rubia volvió a ser tendencia tras su llegada a Netflix el 2 de enero de 2026. Estrenada en 2001 y dirigida por Robert Luketic, esta comedia romántica se mantiene vigente dentro del universo de series y películas gracias a su humor, su ritmo ágil y su mensaje de superación personal.

La historia sigue a Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon, una joven subestimada que decide estudiar Derecho en Harvard para demostrar que la inteligencia y la determinación no tienen estereotipos. Con una duración de 1 hora y 35 minutos, la película disponible en Netflix combina situaciones absurdas con momentos encantadores que conectan con distintas generaciones.

El impacto del film también se reflejó en los premios: Legalmente rubia obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, a Mejor película y a Mejor actriz principal para Reese Witherspoon, consolidando su estatus dentro del género.

legalmente rubia- película

La crítica acompañó su éxito. Roger Ebert la definió como “una comedia ligera que se balancea entre lo absurdo y lo encantador”, mientras que Susan Wloszczyna, de USA Today, destacó el carisma de su protagonista y su impecable timing cómico. Hoy, disponible en Netflix, sigue siendo una comedia imperdible.

Netflix: de qué trata la película Legalmente rubia

La sinopsis oficial de la película Legalmente rubia versa: “Cuando su novio la deja, la vivaz presidenta de una hermandad en L. Á., Elle Woods, decide recuperarlo uniéndose a él en la Facultad de Derecho de Harvard”.

legalmente rubia- película (1)

Elle Woods (Reese Witherspoon) es una rubia auténtica, además de muy popular, buena estudiante, presidenta de su hermandad y Miss Junio en el calendario de la Universidad. Ha disfrutado de una vida maravillosa y está enamorada de Warner Huntington III (Matthew Davis).

Pero todo se derrumba cuando su novio decide romper con ella debido a que es demasiado rubia y no lo suficientemente formal para su futura carrera en el mundo de la política. Decidida a salir adelante, Elle se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, asumiendo un reto aún mayor de lo que esperaba.

Netflix: tráiler de la película Legalmente rubia

Embed - Kitustrailers: UNA RUBIA MUY LEGAL (Trailer en español)

Reparto de Legalmente rubia, película de Netflix

  • Reese Witherspoon (Elle Woods)
  • Luke Wilson (Emmetten Richmond)
  • Selma Blair (Vivian Kensington)
  • Matthew Davis (Warner Huntington III)
  • Victor Garber (Profesor Callahan)
  • Jennifer Coolidge (Paulette)

Dónde se puede ver la película Legalmente rubia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Legalmente rubia se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Legalmente rubia se puede ver en Philo y alquilar en Amazon.
  • España: la película Legalmente rubia se puede alquilar en Amazon y Apple TV.

