Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y ya es la comedia más exitosa a nivel mundial

Legalmente rubia volvió a ser tendencia tras su llegada a Netflix el 2 de enero de 2026. Estrenada en 2001 y dirigida por Robert Luketic, esta comedia romántica se mantiene vigente dentro del universo de series y películas gracias a su humor, su ritmo ágil y su mensaje de superación personal.
La comedia que llegó a Netflix con Reese Witherspoon y sigue siendo un clásico. Una joya entre las series y películas con humor, romance y Globos de Oro
La historia sigue a Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon, una joven subestimada que decide estudiar Derecho en Harvard para demostrar que la inteligencia y la determinación no tienen estereotipos. Con una duración de 1 hora y 35 minutos, la película disponible en Netflix combina situaciones absurdas con momentos encantadores que conectan con distintas generaciones.
El impacto del film también se reflejó en los premios: Legalmente rubia obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, a Mejor película y a Mejor actriz principal para Reese Witherspoon, consolidando su estatus dentro del género.
La crítica acompañó su éxito. Roger Ebert la definió como “una comedia ligera que se balancea entre lo absurdo y lo encantador”, mientras que Susan Wloszczyna, de USA Today, destacó el carisma de su protagonista y su impecable timing cómico. Hoy, disponible en Netflix, sigue siendo una comedia imperdible.
Netflix: de qué trata la película Legalmente rubia
La sinopsis oficial de la película Legalmente rubia versa: “Cuando su novio la deja, la vivaz presidenta de una hermandad en L. Á., Elle Woods, decide recuperarlo uniéndose a él en la Facultad de Derecho de Harvard”.
Elle Woods (Reese Witherspoon) es una rubia auténtica, además de muy popular, buena estudiante, presidenta de su hermandad y Miss Junio en el calendario de la Universidad. Ha disfrutado de una vida maravillosa y está enamorada de Warner Huntington III (Matthew Davis).
Pero todo se derrumba cuando su novio decide romper con ella debido a que es demasiado rubia y no lo suficientemente formal para su futura carrera en el mundo de la política. Decidida a salir adelante, Elle se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, asumiendo un reto aún mayor de lo que esperaba.
Netflix: tráiler de la película Legalmente rubia
Reparto de Legalmente rubia, película de Netflix
- Reese Witherspoon (Elle Woods)
- Luke Wilson (Emmetten Richmond)
- Selma Blair (Vivian Kensington)
- Matthew Davis (Warner Huntington III)
- Victor Garber (Profesor Callahan)
- Jennifer Coolidge (Paulette)
Dónde se puede ver la película Legalmente rubia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Legalmente rubia se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Legalmente rubia se puede ver en Philo y alquilar en Amazon.
- España: la película Legalmente rubia se puede alquilar en Amazon y Apple TV.