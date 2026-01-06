Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y ya es la comedia más exitosa a nivel mundial

legalmente rubia- película

La crítica acompañó su éxito. Roger Ebert la definió como “una comedia ligera que se balancea entre lo absurdo y lo encantador”, mientras que Susan Wloszczyna, de USA Today, destacó el carisma de su protagonista y su impecable timing cómico. Hoy, disponible en Netflix, sigue siendo una comedia imperdible.

Netflix: de qué trata la película Legalmente rubia

La sinopsis oficial de la película Legalmente rubia versa: “Cuando su novio la deja, la vivaz presidenta de una hermandad en L. Á., Elle Woods, decide recuperarlo uniéndose a él en la Facultad de Derecho de Harvard”.

legalmente rubia- película (1)

Elle Woods (Reese Witherspoon) es una rubia auténtica, además de muy popular, buena estudiante, presidenta de su hermandad y Miss Junio en el calendario de la Universidad. Ha disfrutado de una vida maravillosa y está enamorada de Warner Huntington III (Matthew Davis).

Pero todo se derrumba cuando su novio decide romper con ella debido a que es demasiado rubia y no lo suficientemente formal para su futura carrera en el mundo de la política. Decidida a salir adelante, Elle se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, asumiendo un reto aún mayor de lo que esperaba.

Netflix: tráiler de la película Legalmente rubia

Reparto de Legalmente rubia, película de Netflix

Reese Witherspoon (Elle Woods)

Luke Wilson (Emmetten Richmond)

Selma Blair (Vivian Kensington)

Matthew Davis (Warner Huntington III)

Victor Garber (Profesor Callahan)

Jennifer Coolidge (Paulette)

Dónde se puede ver la película Legalmente rubia, según la zona geográfica