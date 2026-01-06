La serie alemana que pasó a la historia de Netflix como una de las más vistas

Para tener una idea de la dimensión del éxito de esta serie, el 93% de la audiencia que consumió por completo cada capítulo del relato de Netflix, no era alemana, sino países como Brasil, Turquía, España y Estados Unidos. Comprender la historia de la historia alemana puede resultar un tanto compleja, por lo que deberás prestar mucha atención, e inclusive ver videos para que no se te pase ni un solo dato.

Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix en junio del 2017, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas más exitosas e icónicas de toda la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Dark

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie icónica que es de las mejores de la historia, Dark centra su historia en: "La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones".

Los especialistas en series y películas han valorado a esta serie como una de las mejores historias de todo Netflix.

Reparto de Dark serie de Netflix

Louis Hofmann como Jonas Kahnwald

Maja Schöne como Hannah Kahnwald

Oliver Masucci como Ulrich Nielsen

Stephan Kampwirth como Peter Doppler

Angela Winkler como Ines Kahnwald

Jördis Triebel como Katharina Nielsen

Daan Lennard Liebrenz como Mikkel Nielsen

Lisa Vicari como Martha Nielsen

Moritz Jahn como Magnus Nielsen

Paul Lux como Bartosz Tiedemann

Karoline Eichhorn como Charlotte Doppler

Dónde ver la serie Dark, según la zona geográfica