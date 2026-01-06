Netflix ha creado un catálogo de series y películas que se compone por historias para todos los gustos. Una serie ha tenido el honor de pasar a ser considerada como uno de los relatos con más reproducidos y con mejores valoraciones de toda la historia, que no es para nada corta y que te llevará a tener que prestar atención a cada mínimo detalle para no perderte de nada: Dark.
La serie alemana que pasó a la historia de Netflix como una de las más vistas
La crítica especializada colocó a esta serie como uno de los relatos más exitosos de toda la historia, no solo en Netflix
Las series y películas de producción alemana, han nutrido el catálogo de Netflix con mayor frecuencia en los últimos años, sumando relatos muy destacados en el género de misterio, llegando a ser top mundial. Esta serie logró superar cualquier tipo de expectativa en la plataforma, y es que desde el minuto uno se convirtió en uno de los relatos más vistos, manteniéndose durante semanas enteras.
Hay cosas que destacan a esta serie, como por ejemplo la originalidad de los viajes en el tiempo y la complejidad de la historia, pero también que su relato es cerrado y no lo estiraron innecesariamente. Esa es una de las grandes críticas a las mejores ofertas del catálogo de series y películas de Netflix, pero ante los ojos de los suscriptores, la historia tuvo la extensión justa en sus 3 temporadas.
Para tener una idea de la dimensión del éxito de esta serie, el 93% de la audiencia que consumió por completo cada capítulo del relato de Netflix, no era alemana, sino países como Brasil, Turquía, España y Estados Unidos. Comprender la historia de la historia alemana puede resultar un tanto compleja, por lo que deberás prestar mucha atención, e inclusive ver videos para que no se te pase ni un solo dato.
Esta serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix en junio del 2017, y desde entonces logró convertirse en una de las ofertas más exitosas e icónicas de toda la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Dark
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie icónica que es de las mejores de la historia, Dark centra su historia en: "La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones".
Los especialistas en series y películas han valorado a esta serie como una de las mejores historias de todo Netflix.
Reparto de Dark serie de Netflix
- Louis Hofmann como Jonas Kahnwald
- Maja Schöne como Hannah Kahnwald
- Oliver Masucci como Ulrich Nielsen
- Stephan Kampwirth como Peter Doppler
- Angela Winkler como Ines Kahnwald
- Jördis Triebel como Katharina Nielsen
- Daan Lennard Liebrenz como Mikkel Nielsen
- Lisa Vicari como Martha Nielsen
- Moritz Jahn como Magnus Nielsen
- Paul Lux como Bartosz Tiedemann
- Karoline Eichhorn como Charlotte Doppler
Dónde ver la serie Dark, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dark se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dark se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dark se puede ver en Netflix.